Marszałek Mazowsza w Polskim Radiu RDC: będziemy walczyć o decentralizację polityki spójności UE Adam Abramiuk 29.10.2024 13:01 Będziemy walczyć o decentralizację polityki spójności Unii Europejskiej — mówił w Polskim Radiu RDC marszałek Mazowsza. Adam Struzik tłumaczył w audycji „Polityka w Południe” jakie zagrożenia dla regionów oznaczałaby centralizacja polityki finansowej. Według zapowiedzi 400 programów regionalnych miałoby zostać zastąpione 27 krajowymi.

Marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik (autor: RDC)

Jakie zagrożenia dla regionów, w tym Mazowsza, oznaczałaby centralizacja polityki finansowej? O tym mówił w audycji „Polityka w Południe” marszałek Mazowsza Adam Struzik.

— Komitet regionów stoi w obronie polityki spójności i decentralizacji. My tu będziemy walczyć do końca. Postaramy się też, żeby podczas przesłuchań w Parlamencie Europejskim takie pytania do przyszłych komisarzy też padły. Jak oni sobie wyobrażają właśnie przyszłą politykę spójności — oznajmił marszałek.

Marszałek wskazał, że zmiana podziału finansowania na programy krajowe wiąże się z zagrożeniami.

— Może być taka skłonność „faworyzowania” swoich samorządów. Ogólnie niebezpieczeństwo jest takie, że nie można wszystkich europejskich regionów traktować w sposób taki sam. Zupełnie inne są potrzeby województw nadmorskich, zupełnie inne są potrzeby górskie, a inne są potrzeby Mazowsza — powiedział.

Marszałek zaznaczył, że samo Mazowsze to region szczególnie zróżnicowany i nie może być traktowany jednolicie.

— Oprócz aglomeracji metropolii warszawskiej mamy szereg samorządów na obrzeżach. Mamy w sumie przecież 314 gmin, 42 powiaty. Zresztą udało nam się dokonać podziału statystycznego naszego województwa. Uratowaliśmy dla Mazowsza około 1,5 miliarda euro właśnie w ramach tej polityki wspólności — podkreślił.

Do centralizacji polityki finansowej miałoby dojść po 2027 roku w ramach wprowadzenia nowej perspektywy na lata 2028-34.

