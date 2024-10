Wiceminister rolnictwa A. Nowak w Polskim Radiu RDC: Powstaje cyfrowy Portal Rolnika Miłosz Kuter 29.10.2024 10:27 Na antenie Polskiego Radia RDC wiceminister rolnictwa Adam Nowak zapowiedział, że powstaje właśnie tzw. Portal Rolnika. Polityk Polskiego Stronnictwa Ludowego odniósł się w Debacie RDC do projektu Strategii Cyfryzacji Polski do 2035 roku. Według niego wydatki państwa na cyfryzację do 2030 roku przekroczą 100 mld zł.

Adam Nowak, PSL (autor: RDC)

Polityk Polskiego Stronnictwa Ludowego odniósł się w Debacie RDC do projektu Strategii Cyfryzacji Polski do 2035 roku. Zgodnie z założeniami obywatele mają mieć dostęp do wszelkich usług urzędowych z urządzeń elektronicznych.

Posłuchaj całej audycji | Debata RDC

Wiceminister rolnictwa Adam Nowak z Polskiego Stronnictwa Ludowego zapowiedział, że cyber usprawnienia pojawią się także w sektorze rolniczym.

– Przygotowujemy rozwiązania w zakresie Portalu Rolnika, który miałby usługi publiczne skoncentrować w jednym miejscu, ale też np. ułatwić i usprawnić system wypłaty środków wsparcia w sytuacji klęski żywiołowej czy różnych zawirowań rynkowych – przekazał na antenie wiceminister.

Projekt Strategii Cyfryzacji Polski przedstawił w poniedziałek wicepremier Krzysztof Gawkowski. Jak powiedział, trafia on właśnie do konsultacji społecznych.

"(Strategię Cyfryzacji Polski - red.) przez miesiące będziemy konsultowali i chcemy, żeby w 2025 roku została przedstawiona Radzie Ministrów" - powiedział Gawkowski. Jak dodał, strategia będzie obejmowała 10 lat do roku 2035, a głównym jej celem jest poprawa jakości życia obywateli dzięki cyfryzacji.

Wicepremier ocenił, że wydatki państwa na cyfryzację przekroczą do 2030 roku 100 mld zł. "To nie jest szaleństwo, to jest optymalny koszt korzystania z ram tego, co daje Krajowy Plan Odbudowy, z tego, jakie są pieniądze z Unii Europejskiej i jakie to są realizacje wielosektorowych inwestycji w innych ministerstwach" - dodał. Podkreślił, że celem jest przeznaczanie 5 proc. PKB na cyfrowe państwo od roku 2035.

Zapowiedział, że w cyfrowym państwie obywatele będą mieli dostęp do wszelkich usług ze swojego urządzenia i nie będą musieli wypełniać w urzędzie tych samych dokumentów, podawać tych samych danych, ponieważ urzędnik pobierze je z systemu.

"Każdy obywatel będzie mógł sprawdzić status załatwienia swojej sprawy i historię załatwienia tej sprawy w trybie czasu rzeczywistego" - podkreślił Gawkowski. Poinformował, że wdrożone zostaną doręczenia elektroniczne, a także e-płatności w całej administracji publicznej, szczególnie w samorządach. "Chcemy, aby 20 mln Polaków i Polek w 2035 roku korzystało z tożsamości cyfrowej" - podkreślił szef resortu.

Jak poinformował Gawkowski, strategia zakłada, że na stronach rządowych obywatelom będą doradzały systemy AI. Każdy obywatel będzie też mógł on-line sprawdzić status załatwienia swojej sprawy. Ponadto obywatele będą mieli dostęp do kluczowych usług z telefonu.

Kompetencje cyfrowe

Strategia zakłada, że w 2035 roku 85 proc. obywateli będzie miało kompetencje cyfrowe na poziomie podstawowym, a 50 proc. - zaawansowanym.

Minister Cyfryzacji zapowiedział również prace nad wystrzeleniem polskiego satelity. "Nie da się funkcjonować w nowoczesnym państwie bez własnego satelity. Dlatego będziemy pracowali nad wystrzeleniem na orbitę polskiego satelity komunikacyjnego" - powiedział. Zaznaczył, że jest to ważne w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa państwa.

Gawkowski dodał, że Strategia Cyfrowa Polski ma objąć też m.in. "nowy środek identyfikacji" dla firm, zwiększenie prędkości internetu dla szkół, a także stworzenie ogólnopolskiej sieci medycznej obejmującej szpitale i placówki zdrowia. Przekonywał, że dzięki sztucznej inteligencji możliwe też będzie szybsze diagnozowanie chorób.

Minister cyfryzacji zapowiedział też wprowadzenie klauzuli cyberbezpieczeństwa w zamówieniach publicznych i wyłączenie z prawa zamówień publicznych pilnych zakupów związanych z cyberbezpieczeństwem. Przekazał także informację o powołaniu polskiego funduszu sztucznej inteligencji.

"Bezpieczeństwo kraju wymaga również działań w zamówieniach publicznych, dlatego wprowadzimy klauzule cyberbezpieczeństwa w zamówieniach publicznych i wyłączenie spod prawa zamówień publicznych pilnych zakupów związanych z cyberbezpieczeństwem" - powiedział Gawkowski. Jak dodał, jest to wniosek, który płynie z sejmowej komisji cyfryzacji.

Minister zaznaczył, że rozwój systemu cyberbezpieczeństwa to także wzmacnianie kadr i rozwój przyszłości. "Chcemy zwiększać wynagrodzenia i chcemy większych środków finansowych, które przeznaczymy w ramach funduszu cyberbezpieczeństwa. On w roku 2025 będzie już ponad dwukrotnie wzmocniony w porównaniu do poprzednich lat, ale ze względu na to, że musimy się rozwijać i badawczo, i naukowo w zakresie kryptografii postkwantowej, te pieniądze muszą być jeszcze większe" - powiedział.

Według resortu cyfryzacji, celem Strategii jest osiągnięcie w Polsce liczby co najmniej 1,5 mln specjalistów od technologii informacyjnych i komunikacyjnych.

Fundusz sztucznej inteligencji

Szef resortu dodał także, że stworzony zostanie "mechanizm koordynacji środków wydawanych na pieniądze dla firm w zakresie sztucznej inteligencji". Zapowiedział powołanie od przyszłego roku polskiego funduszu sztucznej inteligencji, który ma m.in. zapobiegać marnowaniu pieniędzy.

"Uspójnimy też sposób informowania o źródłach finansowania dla projektów AI, zapewnimy finansowanie na pokrycie kosztów realizacji projektów z funduszy unijnych, bo niekorzystanie z tych pieniędzy jest ich marnotrawstwem" - przekazał Gawkowski.

Jak przekazano w komunikacie resortu, dokument powstał w Ministerstwie Cyfryzacji we współpracy z innymi urzędami administracji rządowej oraz z uwzględnieniem postulatów interesariuszy społecznych i środowisk biznesowych. "Zastąpi on Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa i będzie stanowić podstawę strategiczną dla wydatkowania europejskich funduszy przeznaczonych na cyfryzację, a tym samym będzie wyznaczał kierunek negocjacji obejmujących nadchodzącą perspektywę finansową" - przekazało w komunikacie MC.

Czytaj też: #NieDajSięWymazać. Rusza kampania przeciw uzależnieniom młodzieży

#NieDajSięWymazać. Rusza kampania przeciw uzależnieniom młodzieży

Więcej na RDC: https://www.rdc.pl/aktualnosci/mazowsze/nie-daj-sie-wymazac-kampania-spoleczna-wojewoda-mazowiecki_lvQL5wYYBao9AWIJ