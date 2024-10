#NieDajSięWymazać. Rusza kampania przeciw uzależnieniom młodzieży Adam Abramiuk 28.10.2024 16:05 Rusza kampania społeczna – #NieDajSięWymazać. Jej celem jest zwrócenie uwagi na kwestie uzależnień młodych osób, jak też ich zdrowie psychiczne. Inicjatywa powstała we współpracy Wojewody Mazowieckiego, Mazowieckiego Kuratorium Oświaty i Fundacji UNAWEZA Martyny Wojciechowskiej.

Spotkanie inaugurujące kampanię „Nie daj się wymazać” (autor: RDC)

Pod hasłem #NieDajSięWymazać rozpoczyna się kampania społeczna przeciw uzależnieniom wśród uczniów. Akcja ma zwrócić uwagę nauczycieli, rodziców i młodych na wzrastający odsetek uczniów nadużywających alkoholu i sięgających po narkotyki. Jak wynika z przekazanych danych, aż 80 proc. nastolatków w wieku 15–16 lat przyznaje, że piło już alkohol.

– Dzieci i młodzież podejmują różnego rodzaju aktywności, ale jednocześnie wchodząc w uzależnienie często z nich rezygnują. Chcemy im pokazać, żeby właśnie nie dali się wymazać – mówił na inauguracji akcji Wojewoda Mazowiecki Mariusz Frankowski.

Z kolei Mazowiecka Kurator Oświaty Wioletta Krzyżanowska apelowała, żeby dyrektorzy szkół nie zamykali oczu na to, co się dzieje w ich placówkach.



– Radzimy żeby nie zamiatać problemów pod dywan, żeby te problemy po prostu omawiać na radach pedagogicznych z nauczycielami, z pedagogami. Bo jeśli będziemy przymykać na pewne rzeczy oczy, to będą one żyły swoim własnym życiem. Chodzi o to, żebyśmy dostrzegali ten problem – mówiła Krzyżanowska.

W mazowieckich szkołach na lekcjach wychowawczych zaplanowano również rozmowy w temacie uzależnień.

Rola profilaktyki

Justyna Żukowska-Gołębiewska z Fundacji UNAWEZA podkreślała rolę profilaktyki.



– Istnieje wiele badań potwierdzających, że jeżeli wcześniej zareagujemy i będziemy bardziej uważni, dostarczymy tę edukację, pokażemy inne, alternatywne drogi, to młodzi ludzie w sytuacjach kryzysu są w stanie z nich skorzystać – mówiła.

Jak dodała Żukowska-Gołębiewska, rocznie w Polsce znika ponad 2 tysiące dzieci.



– Część tych dzieci to są dzieci później odnajdywane w skłotach, na przykład właśnie ze względu na uzależnienia. My nie możemy już przymykać oczu, musimy otworzyć oczy, nastawić uszy. W razie czego, jeżeli uznajemy, że to wykracza poza nasze kompetencje reagowania, należy znaleźć innego dorosłego dla tego dziecka, który pomoże – mówi ekspertka fundacji.





W ramach kampanii Wydział Zdrowia Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie organizuje we wtorek spotkanie online dla rodziców i nauczycieli. Tematem będzie profilaktyka uzależnień. Poruszony zostanie również temat zachowań samobójczych i leków.

