Ułaskawieni Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik opuścili zakłady karne RDC 23.01.2024 21:03 Mariusz Kamiński i Maciej Kamiński opuścili zakłady karne. Ułaskawieni politycy przebywali w więzieniach w Radomiu i Przytułach Starych. Były szef CBA Ernest Bejda poinformował wcześniej zebranych przez zakładem karnym w Przytułach Starych, że sąd wydał decyzję o zwolnieniu z zakładów karnych M. Kamińskiego i M. Wąsika. Decyzja powinna być niezwłocznie wykonana - powiedział Bejda.

Manifestacja przed aresztem śledczym w Radomiu (autor: PAP/Piotr Polak)

Prezydent Andrzej Duda poinformował we wtorek o wydaniu postanowienia o zastosowaniu prawa łaski wobec Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Zaapelował do Prokuratora Generalnego Adama Bodnara o ich natychmiastowe zwolnienie z zakładów karnych.

"Procedura została dopełniona. Chcę w związku z tym powiedzieć, że postanowienie w przedmiocie prawa łaski zostało wydane. Panowie Kamiński i Wąsik są ułaskawieni. Potwierdzam to z całą mocą" - oświadczył prezydent. Poinformował o natychmiastowym przesłaniu dokumentów do Prokuratora Generalnego w celu wykonania postanowienia o ułaskawieniu.

"Apeluję o natychmiastowe wykonanie postanowienia prezydenta RP i natychmiastowe w związku z tym zwolnienie obydwu panów ministrów z zakładu karnego, w szczególności ministra Mariusza Kamińskiego" - powiedział prezydent. Dodał, że apeluje o uwolnienie Kamińskiego i Wąsika "ze względów humanitarnych, ludzkich i państwowych".

Jak przekazała prezydencka ministra Małgorzata Paprocka, prezydent zastosował prawo łaski wobec Mariusza Kamińskiego oraz Macieja Wąsika przez darowanie kar pozbawienia wolności i środków karnych oraz zarządzenie zatarcia skazań.

Decyzja o zwolnieniu z zakładów karnych

Były Szef CBA Ernest Bejda poinformował zebranych przez zakładem karnym w Przytułach Starych, gdzie przebywa Maciej Wąsik, że sąd wydał decyzję o zwolnieniu z zakładów karnych osadzonych: M. Kamińskiego i M. Wąsika.

Jak przekazał Bejda, postanowienie wydał sąd, który zdecydował o umieszczeniu ich w zakładach karnych - Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia. Decyzja - jak przekazał - została przesłana elektronicznie do zakładu karnego w Przytułach Starych. - Powinna być niezwłocznie wykonana - podkreślił Bejda.

Grupa ponad stu osób, które przebywają przed zakładem karnym w Przytułach Starych, przeszła sprzed ogrodzenia, gdzie było widać celę, w której prawdopodobnie przebywa Maciej Wąsik, przed bramę zakładu, gdzie oczekują na jego wypuszczenie.

20 grudnia 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie skazał Kamińskiego i Wąsika prawomocnie na dwa lata pozbawienia wolności za nadużycie władzy przy "aferze gruntowej". Dwa tygodnie temu policja zatrzymała Kamińskiego i Wąsika, później zostali oni osadzeni w zakładach karnych.

Prezydent Andrzej Duda w pierwszej połowie stycznia poinformował o wszczęciu postępowania ułaskawieniowego, na podstawie Kodeksu postępowania karnego, wobec obu skazanych. Wkrótce potem Bodnar potwierdził, że otrzymał pismo prezydenta ws. Kamińskiego i Wąsika i wszczął postępowanie ułaskawieniowe na podstawie Kpk.

We wtorek do Kancelarii Prezydenta trafiły od Prokuratora Generalnego akta związane z postępowaniem ułaskawieniowym wobec Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego. Do akt załączono wniosek o nieskorzystanie z prawa łaski wraz ze stanowiskiem Prokuratora Generalnego.

Czytaj też: Prezydent Andrzej Duda ułaskawił Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika