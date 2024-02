P. Matysiak w RDC: w sprawie CPK potrzebne są konkrety i deklaracje Cyryl Skiba 19.02.2024 12:31 Na temat Centralnego Portu Komunikacyjnego konieczna jest merytoryczna, spokojna rozmowa, pełna faktów - podkreślała w „Poranku RDC” Paulina Matysiak. Posłanka Lewicy jest zwolenniczką budowy lotniska, a przy tym jest członkinią parlamentarnego zespołu „Tak dla rozwoju. CPK - Atom - Porty”. Matysiak podkreślała na naszej antenie, że zaczyna się pojawiać ponadpartyjna zgoda co do tego, że potrzebne są ambitne, wieloletnie inwestycje.

- Wiele wokół tej dyskusji jest przeinaczeń, niedomówień. Warto mówić wprost, ile ten projekt kosztował, co zostało zrobione, czy miały miejsce wywłaszczenia, żeby po prostu pewne manipulacje prostować - mówiła na naszej antenie.



- Wokół powstania CPK jest sporo pytań do nowego rządu oraz premiera Donalda Tuska - muszą padać konkretne deklaracje - apelowała Matysiak. - Czekam po prostu w wielu momentach na te odpowiedzi czy ministrów, czy pana premiera, bo to jest po prostu jak na razie brakujące ogniwo. I oczekuję też po prostu dalszej deklaracji, co się z tym projektem dalej wydarzy - tłumaczyła Paulina Matysiak.



Posłanka Lewicy zauważyła zmianę w postawie Koalicji Obywatelskiej - o ile jeszcze kilka miesięcy temu było w tej sprawie mocne „nie”, tak teraz zaczynają się pytania: jak budować i za ile. Wiceminister funduszy i polityki regionalnej, pełnomocnik rządu do spraw CPK Maciej Lasek powiedział, że od wyników audytu zależy to, czy będzie możliwe wybudowanie Centralnego Portu Komunikacyjnego w założonym kształcie. Jego wyniki mają być za kilka miesięcy.



Premier Donald Tusk powiedział natomiast, że decyzja o budowie Centralnego Portu Komunikacyjnego musi być przemyślana i nie może mieć kontekstu politycznego. "Ten projekt przeprowadzimy w interesie Polski, za publiczne pieniądze, policzone co do grosza. Nie będzie milionów złotych wypłaconych ludziom za koszenie łąki w Baranowie, nie będzie niesprawiedliwych wywłaszczeń" - wskazał.

