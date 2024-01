Prezydent Andrzej Duda ułaskawił Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika RDC 23.01.2024 17:45 Prezydent Andrzej Duda zadecydował o ułaskawieniu Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Zaapelował również o ich natychmiastowe zwolnienie z zakładów karnych. 20 grudnia 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie skazał byłych szefów CBA prawomocnie na dwa lata pozbawienia wolności. Politycy zostali 9 stycznia 2024 r. zatrzymani w Pałacu Prezydenckim, później zostali oni osadzeni w zakładach karnych.

Prezydent Andrzej Duda zadecydował o ułaskawieniu Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika (autor: PAP/Radek Pietruszka)

Akta związane z postępowaniem ułaskawieniowym wobec M.Wąsika i M Kamińskiego wróciły z ministerstwa sprawiedliwości z opinią negatywną; procedura została dopełniona. Postanowienie w przedmiocie prawa łaski zostało wydane. Panowie Kamiński i Wąsik są ułaskawieni - oświadczył we wtorek prezydent Andrzej Duda.

Apel o natychmiastowe uwolnienie

- Apeluję do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego o natychmiastowe procedowanie w tej sprawie dalej, ponieważ w trybie natychmiastowym odsyłamy dokumenty do wykonania do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego - dodał prezydent.

- Apeluję o natychmiastowe wykonanie postanowienia prezydenta RP i natychmiastowe w związku z tym zwolnienie obydwu panów ministrów z zakładu karnego, w szczególności ministra Mariusza Kamińskiego - powiedział prezydent.

Prezydent dodał, że apeluje o uwolnienie Kamińskiego i Wąsika "ze względów humanitarnych, ludzkich i państwowych".

Prezydent @AndrzejDuda: Postanowienie w przedmiocie prawa łaski zostało wydane. Panowie są ułaskawieni. Z całą mocą. Apeluję o natychmiastowe procedowanie sprawy dalej - o natychmiastowe wykonanie postanowienia Prezydenta i natychmiastowego uwolnienie panów, zwłaszcza Mariusza… pic.twitter.com/ZP7tqSWxLE — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) January 23, 2024

Zaapelował także o "odrobinę przyzwoitości w kompromitującej sytuacji, w jakiej znajduje się polskie państwo". - Kiedy ci, którzy realizują interesy tego państwa, walcząc z korupcją, znajdują się w więzieniu, podczas gdy ci wobec, których postawiono zarzuty korupcyjny, wędrują do Parlamentu Europejskiego na skutek decyzji ich kolegów z tej samej klasy politycznej - podkreślił.

Ocenił, że "to po prostu jest kompromitacja". - Mam nadzieję, że ta kompromitacja zostanie jak najszybciej usunięta, bo po prostu zwyczajnie wstyd. Apeluję do pana, panie ministrze jeszcze raz - powiedział Duda zwracając się do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Adama Bodnara.

Do prezydenta zostały przekazane we wtorek 23 stycznia akta sądowe związane z postępowaniem ułaskawieniowym wobec Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego. Do akt załączony został wniosek o nieskorzystanie z prawa łaski wraz ze stanowiskiem Prokuratora Generalnego - poinformował resort sprawiedliwości.

"Opinia Prokuratora Generalnego nie jest wiążąca dla prezydenta" - dodano w informacji MS przekazanej we wtorek na platformie X.

Postępowanie ułaskawieniowe

20 grudnia 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie skazał Kamińskiego i Wąsika prawomocnie na dwa lata pozbawienia wolności. Dwa tygodnie temu policja zatrzymała Kamińskiego i Wąsika, później zostali oni osadzeni w zakładach karnych.

Prezydent Andrzej Duda w pierwszej połowie stycznia poinformował o wszczęciu postępowania ułaskawieniowego, na podstawie Kodeksu postępowania karnego, wobec obu skazanych. Wkrótce potem Bodnar potwierdził, że otrzymał pismo prezydenta ws. Kamińskiego i Wąsika i wszczął postępowanie ułaskawieniowe na podstawie Kpk.

Dopytywany, ile potrwa ta analiza, Bodnar odpowiedział wtedy, że "kilka dni". "To stanowisko, to nie jest stanowisko, które polega na analizie całych akt postępowania, tylko raczej pod kątem procedury ułaskawieniowej. Ja przekażę akta ze stanowiskiem, a później już wszystko w rękach prezydenta, co on z tym zrobi" - mówił Bodnar w połowie stycznia.

