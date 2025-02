Marszałek Mazowsza: Jesteśmy gotowi kupić teren, gdzie odkryto ślady dinozaurów Iwona Rodziewicz-Ornoch 28.02.2025 17:49 Jesteśmy gotowi kupić teren, gdzie odkryto ślady i kości dinozaurów w Borkowicach sprzed 200 mln lat – powiedział Polskiemu Radiu RDC marszałek Mazowsza. – Jeżeli uda nam się pozyskać ten grunt i od Lasów Państwowych, i od właściciela prywatnego, to stworzymy tam taki ośrodek z prawdziwego zdarzenia – mówi Adam Struzik.

Ziemia, na której odkryto ślady i kości dinozaurów, może stać się własnością województwa mazowieckiego. Teren należy obecnie częściowo do prywatnej spółki zajmującej się wydobywaniem m.in. gliny i częściowo do Lasów Państwowych.

Marszałek Mazowsza mówi, że jest w dialogu z tymi instytucjami w sprawie wykupu terenu.

– To będzie zależało, jaką wspólnicy, którzy zarządzają tą nieruchomością, podejmą decyzję. Jesteśmy oczywiście gotowi mówić o zakupie tego terenu, natomiast to jest własność prywatna, więc jesteśmy w dialogu. Jestem pełen nadziei – mówi Adam Struzik.

Naukowcy z Państwowego Instytutu Badawczego, którzy od kilku lat prowadzą w Borkowicach badania, chcieliby utworzyć tam ośrodek naukowo-rekreacyjny na wzór Parku Jurajskiego.

– Jeżeli uda nam się pozyskać ten grunt i od Lasów Państwowych, i od właściciela prywatnego, to stworzymy tam taki ośrodek z prawdziwego zdarzenia – dodaje Struzik.

Borkowice na liście UNESCO?

W Borkowicach (pow. przysuski) odkryto do tej pory już ponad 3 tys. śladów dinozaurów i ponad 200 kości. To unikatowe w skali światowej odkrycie. Jest też coraz bliżej do wpisania na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Polski Instytut Geologiczny ma w tej kwestii poparcie komitetu naukowego organizacji.

– Uzyskałem zapewnienie od członków Komitetu Naukowego UNESCO, że tutaj w zasadzie, jeśli chodzi o stronę merytoryczną, wszystkie wymagania są spełnione i będziemy mieć poparcie przy procedowaniu wciągnięcia na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Pozostanie ten warunek formalny, czyli musi tam coś powstać, musi zostać ustabilizowana sytuacja formalna terenu stanowiska dokumentacyjnego i odpowiednie zabezpieczenie zbiorów oraz ich wyeksponowanie – mówi dr Piotr Szrek z Państwowego Instytutu Geologicznego.

Utworzenie w Borkowicach obiektu naukowo-edukacyjnego popiera marszałek.

– Kluczowe teraz ustalenia muszą się dokonać na linii marszałek i spółka, która jest własnością tych ośmiu hektarów, która eksploatuje złoże. Marszałek musi dysponować terenem, to już jest pytanie do niego, on wie najlepiej, jakie warunki muszą być spełnione, żeby on mógł zainwestować tam środki. To myślę, że to się sprowadza po prostu do nabycia tego terenu przez samorząd województwa – dodaje dr Szrek.

Co ciekawe, jeszcze w tym roku będzie można zobaczyć odlewy kości dinozaurów z Borkowic. Do podziwiania będą w Muzeum Geologicznym Państwowego Instytutu Geologicznego przy ul. Rakowieckiej w Warszawie.

