Z autobusu na kolej za daleko? „Wybudowali peron, nie ma dojazdu”

Mieszkańcy Radomia skarżą się na utrudnione dojście do przystanków kolejowych Radom Gołębiów i Radom Stara Wola. Z peronów do autobusów trzeba iść kilkaset metrów. Dla osób starszych i podróżujących z bagażami to spore utrudnienie. – Wybudowali perony, a nie ma dojazdu – powiedzieli naszemu reporterowi.