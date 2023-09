Pierwsze nocne zwiedzanie. Minister kultury Piotr Gliński oprowadził po Muzeum Historii Polski RDC 29.09.2023 06:23 Minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński oprowadzał w nocy z czwartku na piątek pierwszych zwiedzających gmach i wystawę czasową w Muzeum Historii Polski. Siedziba MHP oficjalnie dla zwiedzających otwiera się w dziś.

Nocne zwiedzanie Muzeum Historii Polski (autor: Muzeum Historii Polski | Polish History Museum/X)

W czwartek 28 września odbyła się uroczysta inauguracja siedziby Muzeum Historii Polski z udziałem władz państwowych.

Na kilka godzin przed oficjalnym otwarciem bram muzeum, od godziny 22 w czwartek, można było przedpremierowo zwiedzić budynek oraz wystawę czasową „Wielkie i małe historie. Tworzenie kolekcji Muzeum Historii Polski”.

Zwiedzających oprowadzał szef MKiDN Piotr Gliński.

— Cała kolekcja Muzeum Historii Polski to 60 tys. eksponatów, tutaj mamy 500 wybranych, ale chyba tych najciekawszych. Bardzo różnych, które w skrótowej formie opowiadają o polskiej historii — powiedział minister kultury, witając pierwszych zwiedzających.

Przekazał, że wystawa została przygotowana z darów dla muzeum i zakupów.

— Znajduje się tutaj bardzo wiele emblematycznych dla naszej historii przedmiotów, jak na przykład tzw. polska Enigma, jedyna z tych, które były skonstruowane we Francji w czasie wojny przez polskich inżynierów, przeznaczona do łamania niemieckich szyfrów. Poza tym mamy denar Bolesława Chrobrego, mundur gen. Maczka, pasy kontuszowe, które są symbolem kultury sarmackiej — wymieniał Gliński.

Trwa Noc z Historii. Pierwsi goście zwiedzają Muzeum Historii Polski pic.twitter.com/irmlJoBABu — Muzeum Historii Polski | Polish History Museum (@MuzHistPolski) September 28, 2023

Sztuka odzyskana dla Polski

Zwracał uwagę także m.in. na siedem obrazów historycznych, namalowanych przez artystów należących do Bractwa Świętego Łukasza i cztery tkaniny przedstawiające króla Jana III Sobieskiego, wykonane według projektu Mieczysława Szymańskiego, przygotowane na wystawę światową w Nowym Jorku w 1939 r. W ubiegłym roku udało się je odzyskać dla Polski dzięki staraniom MKiDN.

Szef resortu kultury opowiadał również zwiedzającym o portugalskim marmurze znajdującym się m.in. na elewacji budynku.

— Pięć lat szukaliśmy na świecie tego marmuru, bo on musiał spełniać wymogi wytrzymałościowe, estetyczne i jeszcze musiało być tak duże złoże, żeby można było pobrać kamień. To jest marmur z jednego złoża, mimo że on się tak różni. Takie było założenie, żeby przedstawić tutaj warstwy historyczne, które się nakładają, zwłaszcza na zewnątrz budynku — wskazał.

Wystawa stała w Muzeum Historii Polski

Minister kultury zapowiedział także, że wystawa stała Muzeum Historii Polski powstanie za niecałe 30 miesięcy.

Na wystawie czasowej „Wielkie i małe historie. Tworzenie kolekcji Muzeum Historii Polski” Muzeum Historii Polski opowiada o darach i darczyńcach, o znaleziskach archeologicznych i o odzyskiwaniu zagrabionych zabytków. „Ekspozycję tworzy kilkaset z blisko sześćdziesięciu tysięcy obiektów, które posiadamy w zbiorach. Stanowią one panoramę polskich dziejów, rysując rozmaite konteksty – polityczne, cywilizacyjne i kulturalne. Znajdziemy wśród nich dzieła sztuki i rzemiosła, zabytki o kluczowym znaczeniu dla historii Polski i Polaków, ale także pozornie zwyczajne przedmioty, które często były świadkami poruszających losów ich właścicieli. To opowieści odwołujące się nie tylko do naszej wiedzy, ale też do pamięci i emocji” — napisano w informacji prasowej MHP.

Sześciopoziomowy gmach na Cytadeli

Gmach Muzeum Historii Polski składa się z sześciu poziomów – dwóch podziemnych oraz czterech naziemnych – a jego powierzchnia wynosi 44 tys. m2. Wystawa stała będzie udostępniona zwiedzającym w 2026 r. Opowie o ponadtysiącletniej historii polskiego narodu oraz państwa. Narracja rozpoczyna się w drugiej połowie X w., a kończy na pierwszych dekadach XXI w. Wystawa ma układ chronologiczno-tematyczny, a historia Polski zostanie w niej opowiedziana za pomocą sześciu galerii.

Oprócz przestrzeni wystawienniczych, konserwatorskich oraz magazynów, w nowym gmachu MHP znajdą się sale dydaktyczne i warsztatowe, a także czytelnia i biblioteka oraz biura muzeum. W gmachu muzeum znajdzie się również audytorium, mogące pomieścić blisko 580 widzów. Budynek jest również wyposażony w salę kinowo-teatralną.

