P. Gliński w RDC o Muzeum Historii Polski: Zwracamy Cytadelę Polakom Cyryl Skiba 28.09.2023 11:41 Zwracamy Cytadelę Polakom — powiedział w Radiu dla Ciebie minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński. Dziś z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy odbędą się uroczystości otwarcia Muzeum Historii Polski. — Po dwustu latach otwieramy cytadelę na warszawiaków, na Polaków, na turystów, na wszystkich — oznajmił szef resortu.

Muzeum Historii Polski (autor: mat. muzeum)

W samo południe na warszawskiej Cytadeli uroczysta inauguracja działalności nowej siedziby Muzeum Historii Polski. Wezmą w niej udział władze państwowe.

Szef resortu kultury prof. Piotr Gliński zaznaczył w „Poranku” RDC, że miejsce niegdyś kompletnie niedostępne i kojarzące się z carskimi więzieniami, dzisiaj otwarte jest dla wszystkich chętnych. Do końca weekendu będzie trwać Festiwal Otwarcia Muzeum Historii Polski.

— Po dwustu latach otwieramy cytadelę na warszawiaków, na Polaków, na turystów, na wszystkich. To miejsce, które było zawsze zamknięte, także urbanistycznie, dzieliło Warszawę. Przedłużamy jakby Trakt Królewski na Cytadelę. Wszystkich zapraszamy — mówił na antenie RDC prof. Gliński.

Nocne zwiedzanie Muzeum Historii Polski

Minister zaznaczył, że dzisiaj odbędzie nocne zwiedzanie.

Ciekawy program zaplanowano też na cały weekend — spacery, koncerty, gry i warsztaty. Z okazji otwarcia zorganizowano wystawę czasową.

— Piątek, sobota, niedziela, to będą dni otwarte nowo otwartego Muzeum Historii Polski. Tam na razie ekspozycja czasowa, ale bardzo godna, ma półtora tysiąca metra kwadratowego. Historia naszej kolekcji, ale odzwierciedlająca także historię Warszawy. Przede wszystkim gmach jest piękny, ciekawy, bardzo dużo rzeczy się dzieje wokół. Serdecznie zapraszam — zachęcał minister.

Od dziś dostępna jest również wystawa „Wielkie i małe historie. Tworzenie kolekcji Muzeum Historii Polski”. Opisuje ona tworzenie zbiorów placówki od 2006 r. Z kolei wystawa stała będzie gotowa w 2026 roku.

Pełen program wydarzeń w ramach Festiwalu Otwarcia znajduje się na stronie Muzeum Historii Polski:https://muzhp.pl.

„Opowieść o polskiej wolności”

Pytany o to, jakie jest przesłanie Muzeum Historii Polski, prof. Gliński odpowiedział, że to jest „opowieść o polskiej wolności”. - Narrację zbudowali historycy. Rada składa się z bardzo renomowanych polskich historyków. Trzeba im zaufać - ocenił.

Przypomniał, że podobne realizacje powstawały przed wojną, w oparciu o komisje historyczne. - Oskar Halecki – słynny polski historyk - prowadził np. komisję, która wybrała tematy do słynnej serii malarskiej „Łukaszowcy” na wystawę światową w Nowym Jorku w 1939 r. Obrazy te przedstawiają najważniejsze momenty z polskiej historii, stanowiące wkład w rozwój cywilizacji zachodniej np. dot. demokracji szlacheckiej, tolerancji, wielkich zwycięstw, które przesądzały o pozytywnym losie Europy, takie obrazy zostały namalowane i zaprezentowane na ten wystawie światowej - wskazał minister.

Zwracał uwagę na wkład fachowców - historyków, którzy wybierają narrację o polskiej historii. - To jest głównie narracja o polskiej wolności, bo od niej zależała suwerenność, niepodległość, rozwój kultury. Wszystko ogniskowało się wokół wolności - podkreślił szef resortu kultury.

Sześciopoziomowy gmach na Cytadeli

Gmach MHP składa się z sześciu poziomów – dwóch podziemnych oraz czterech naziemnych – a jego powierzchnia wynosi 44 tys. m2. Główne wejście zostało usytuowane od strony placu Gwardii, nieopodal nowej siedziby Muzeum Wojska Polskiego. Wygląd tej przestrzeni nie jest jednak przypadkowy, ponieważ układ budynków oraz placu został tak zaplanowany przez architektów, aby odzwierciedlał układ koszar Gwardii Koronnej z końca XVIII w.

Gmach MHP jest wielofunkcyjny. Oprócz przestrzeni wystawienniczych, konserwatorskich oraz magazynów w nowym gmachu MHP znajdą się sale dydaktyczne i warsztatowe, a także czytelnia i biblioteka oraz biura muzeum. W gmachu muzeum znajdzie się również audytorium, mogące pomieścić blisko 580 widzów – tam będą się odbywały m.in. występy Sinfonii Iuventus, dla której sala muzealna będzie główną salą koncertową. Oprócz audytorium budynek jest również wyposażony w salę kinowo-teatralną mogącą pomieścić blisko 140 osób. Łącznie z kilkoma mniejszymi pomieszczeniami tworzą one atrakcyjne centrum konferencyjne. To unikalna na terenie Warszawy przestrzeń do organizacji różnego rodzaju wydarzeń kulturalnych czy biznesowych.

