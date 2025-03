Tydzień poświęcony filmom dokumentalnym. Zbliża się ​​​​​​​Festiwal Let's Doc RDC 20.03.2025 07:32 W sobotę w warszawskiej Kinotece rozpocznie Festiwal Filmów Dokumentalnych LET'S DOC. To jedyne w swoim rodzaju wydarzenie filmowe w Polsce, którego program składa się wyłącznie z filmów dokumentalnych dla młodej widowni w wieku od 10 do 18 lat. Trzecia edycja odbywa się pod hasłem „Zobaczmy się”.

Rusza festiwal filmowy (autor: pexels/zdjęcie ilustracyjne)

3. Festiwal Filmów Dokumentalnych dla Młodej Widowni LET'S DOC odbywa się pod hasłem „Zobaczmy się”. Festiwal potrwa od 22 do 29 marca. Pokazy filmów i dyskusje odbywać się w Kinotece — poinformowano na stronie Biura Kultury m.st. Warszawy.

Przypomniano, że festiwal — organizowany przez zespół Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy — to wydarzenie w całości poświęcone filmom dokumentalnym skierowanym do młodych widzów w wieku od 10 do 18 lat.

Festiwal potrwa od 22 do 29 marca. Pokazy filmów i dyskusje odbywać się w Kinotece, a warsztaty rodzinne — w Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy.

Co zobaczymy podczas festiwalu?

Jak zaznaczono, „podczas festiwalu zobaczyć można produkcje stworzone z odpowiedzialnością, wrażliwością i rzetelnością, które pomagają młodym widzom angażować się w prezentowane historie, ucząc ich empatii i krytycznego myślenia”.

Podkreślono, że „oferta szkolna Festiwalu LET'S DOC została stworzona we współpracy z ekspertkami i ekspertami od edukacji filmowej”. „Na program, zaprojektowany z myślą o potrzebach nauczycieli i szkół, składają się starannie dobrane filmy dokumentalne dopasowane do podstawy programowej oraz tematów lekcji z różnych przedmiotów, m.in. języka polskiego, wiedzy o społeczeństwie, geografii, etyki” — napisano.

Więcej informacji o festiwalu i szczegółowy program znaleźć można na stronie: letsdoc.pl/program.

Program festiwalu uzupełniają rozmowy towarzyszące każdej projekcji, prowadzone przez specjalistów związanych z tematyką filmu, a także warsztaty połączone z seansem jednego z festiwalowych filmów oraz plebiscyt publiczności szkolnej na najlepszy film festiwalu.

Festiwal dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury — państwowego funduszu celowego. Wydarzenie jest współfinansowane ze środków Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.

