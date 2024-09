Dziesiąte urodziny Muzeum POLIN. Jakie atrakcje przygotowano? [SPRAWDŹ] RDC 19.09.2024 15:31 Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie świętuje 10. urodziny — z tej okazji przygotowano urodzinowy program w ramach którego w dniach 26-30 września odbędą się koncerty, autorskie oprowadzania, noc filmowa, debata i warsztaty.

Dziesiąte urodziny Muzeum POLIN. W planie koncert, pokazy filmów, debata (autor: Wojciech Kryński, CC BY-SA 3.0 PL, via Wikimedia Commons)

Uroczyste wielkie otwarcie wystawy stałej stołecznego Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN odbyło się 28 października 2014 r. „Jesteśmy tu. Mir zenen do” — powiedział wówczas Marian Turski, przewodniczący Rady Muzeum i Ocalały z Holokaustu, cytując fragment pieśni żydowskich partyzantów. Słowa te stały się mottem obchodów 10-lecia POLIN, które odbywać się będą od 26 do 30 września.

Do słów Turskiego nawiązała podczas czwartkowej konferencji prasowej w gmachu placówki Zofia Bojańczyk, koordynatorka programu urodzin Muzeum. „Pan Marian odniósł się do stałej, nieprzerwanej obecności Żydów w Polsce. Chcąc odnieść się do tego, że polscy Żydzi pomimo tragedii Holocaustu, pomimo tego, co wydarzało się także po wojnie, nadal w Polsce żyją, pracują, zakładają rodziny. To krótkie zdanie „jesteśmy tutaj” jest zarazem cudem i wyborem, którego polscy Żydzi dokonują każdego dnia, wybierając Polskę. Muzeum POLIN od 10 lat mówi: jesteśmy tutaj, na Muranowie, gdzie wydarzyła się ta historia, gdzie wydarzyła się historia polskich Żydów” - podkreśliła.

Co w programie?

„Długi urodzinowy weekend” rozpocznie się spotkaniem „Oto obiekt” w ramach którego o 10 eksponatach z kolekcji Muzeum opowiedzą historycy sztuki. Dla najmłodszych zwiedzających przygotowano takie atrakcje jak m.in. warsztaty tworzenia prezentów, program muzyczno-taneczny z udziałem Kapeli Niwińskich czy warsztaty kulinarne.

W Pracowni Kulinarnej u Fani w budynku POLIN odbędzie się noc filmowa, podczas której pokazane zostaną: „Dybuk” Michała Waszyńskiego, „Daleko od okna” Jana Jakuba Kolskiego i „Opowieści o miłości i mroku” w reżyserii Natalie Portman na podstawie autobiograficznej książki jednego z najpopularniejszych izraelskich pisarzy Amosa Oza.

W ramach świętowania jubileuszu placówki przygotowano także widowisko taneczno-muzyczne „Mir zenen do. Jesteśmy tutaj”. Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie pod batutą Michała Klauzy wykona kompozycje Philipa Glassa, George'a Gershwina i Gustava Mahlera, do której odbędą się multimedialne projekcje premierowych choreografii, przygotowanych przez artystów z Polski, Izraela, Ukrainy i Hiszpanii: związanych z izraelskim teatrem Batsheva Dance Company Ereza Zohara i Kornelii Zohar, polskiego choreografa i tancerza Jacka Przybyłowicza oraz pochodzącej z Ukrainy Alisy Makarenko.

Nie ma urodzin bez świętowania, dlatego organizujemy naprawdę długi #weekend urodzinowy – pełen wyjątkowych wydarzeń, z darmowym wstępem i specjalnym urodzinowym ciastkiem. Sprawdźcie, co przygotowaliśmy w #MuzeumPOLIN 26-30 września: 👉https://t.co/JFEvfmIgNe pic.twitter.com/YOWWQWASBs — Muzeum POLIN (@polinmuseum) September 9, 2024

„Od zawsze marzyliśmy, by w Muzeum POLIN pokazywać także taniec, w tym współczesny taniec izraelski. Mamy jednak pewne przestrzenne ograniczenia. Pokazanie tańca na ekranie wydaje się pomysłem oczywistym, to jednak dopiero początek. Wraz z rozwojem projektu i zaangażowaniem artystów okazało się, że dla każdego z nich wizyta w Muzeum jest czymś innym, każdy inaczej podchodzi do tej przestrzeni” - powiedział PAP Kajetan Prochyra, koordynator sceny muzycznej Muzeum POLIN oraz nowy dyrektor Orkiestry Polskiego Radia.

„To będą trzy różne historie. Pierwsza z nich to opowieść o grupie młodych tancerzy, którzy przyjeżdżają po raz pierwszy do Polski i próbują odnaleźć się w przestrzeni Muzeum, oswoić ją, uczynić własną. Druga, opowieść Alisy Makarenko, to bardziej teatr tańca, w ruchu Alisa inspirowała się żydowskimi zwyczajami, gestem obecnym w rytuałach. Do tego +Błękitna rapsodia+, tak bardzo nowojorska, którą przenosimy na naszą wystawę stałą, Galerię Ulica, do Galerii Miasteczko. Trzecia odsłona to opowieść izraelska, mówiąc może nieco kliszowo, jest to modlitwa o pokój” - dodał.

Na 30 września zaplanowano debatę pod hasłem „Muzea Przyszłości” z udziałem menedżerów kultury, dziennikarzy, historyków o wyzwaniach, przed jakimi w XXI wieku stoją muzea. Rozmowę poprowadzi dziennikarka Dominika Olszyna-Kniaź, redaktor naczelna Onet Kultura. Odbywać się będą także autorskie oprowadzania po wystawie „1000 lat historii Żydów polskich” - z przewodniczkami Muzeum POLIN oprowadzać będą pisarka Karolina Sulej, dziennikarka Hanna Rydlewska, badaczka Joanna Ostrowska, fotograf Sebastian Czarnecki i instagramerka Rita Miernik. Kuratorzy oprowadzać będą także po Galerii Rotacyjnej oraz wystawie "(po)ŻYDOWSKIE. Sztetl Opatów oczami Majera Kirszenblata".

Szczegółowy program 10. urodzin Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN dostępny jest na stronie internetowej placówki.

