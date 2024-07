Wielowymiarowa opera „D'ARC” na 80. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego

Wielowymiarowa opera przedstawiająca historię kobiet na 80. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. „D’ARC” to współczesna sztuka tocząca się w trzech przestrzeniach czasowych i snach, w których spotykają się bohaterki tej opowieści. Opera będzie dziełem typu side-specific. — To znaczy, że jest to opera w której architektura tego miejsca i historia tej architektury ma również znaczenie dla opowiadanej historii — mówi Reżyser Krystian Lada.