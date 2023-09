Otwarcie Muzeum Historii Polski. Rozpoczęły się uroczystości z udziałem władz Przemysław Paczkowski 28.09.2023 12:06 Właśnie rozpoczęło się uroczyste otwarcie Muzeum Historii Polski w Warszawie. W wydarzeniu biorą udział władze państwowe, w tym prezydent Polski Andrzej Duda. Dla zwiedzających muzeum zostanie otwarte jeszcze dziś. Osoby, które wcześniej się zarejestrowały, będą mogły zwiedzać muzeum nocą.

Otwarcie Muzeum Historii Polski (autor: PAP/Paweł Supernak)

Rozpoczęła się uroczysta inauguracja działalności nowej siedziby Muzeum Historii Polski. Biorą niej udział władze państwowe, w tym prezydent Andrzej Duda, premier Mateusz Morawiecki, marszałek Sejmu Elżbieta Witek, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Gliński oraz Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak.

Koncert z okazji otwarcia siedziby Muzeum rozpocznie się o godz. 19. W części pierwszej zabrzmią preludia, mazurki, ballady, scherza, nokturny Fryderyka Chopina w wykonaniu pianistów Janusza Olejniczaka i Tomasza Rittera. W części drugiej odbędzie się nadzwyczajne wykonanie „Polskiego Requiem” Krzysztofa Pendereckiego przez Chór Filharmonii Krakowskiej oraz Polską Orkiestrę Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa pod dyrekcją Kirilla Karabitsa.

Wstęp dla zwiedzających

Dla zwiedzających muzeum zostanie otwarte jeszcze dziś. Osoby, które wcześniej zarejestrowały się przez stronę muzeum godzinach od 22 do północy będą mogły przedpremierowo zwiedzić wystawę inauguracyjną.

Do dyspozycji będzie licząca 1400 m2 sala wystaw czasowych, która stanie się sercem działalności muzeum do czasu otwarcia wystawy stałej. Ta ma zostać zaprezentowana w 2026 roku. Muzeum oprócz wystaw ma oferować szeroka gamę aktywności edukacyjnych dla uczniów, rodzin oraz dorosłych.

Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny, obowiązują jednak wejściówki.

Co zobaczymy w Muzeum Historii Polski?

Po otwarciu muzeum dostępna dla zwiedzających będzie wystawa czasowa „Wielkie i małe historie. Tworzenie kolekcji Muzeum Historii Polski”.

- To jest wystawa, na której pokazujemy ok. 500 obiektów z naszych zbiorów. Nasze zbiory liczą w tej chwili ponad 60 tys. zabytków. Zależało nam na tym, żeby pokazać, że każdy z tych obiektów, to jest jakaś historia. Czasami to jest wielka historia, to są ikoniczne obiekty, jak zbroja husarska, pasy kontuszowe, ale oprócz tych wielkich historii są drobiazgi, które opowiadają historię. Dużo jest obiektów o różnej wadze, ale każdy z nich niesie w sobie historię i każdy z nich składa się na naszą wspólną historię - powiedział dyrektor Muzeum Historii Polski.

Dyrektor dodał, że poprzez wystawę czasową muzeum chciało także opowiedzieć o tym, w jaki sposób powstaje muzeum i jego kolekcja.

Na wystawie czasowej prezentowane są m.in. pasy kontuszowe. - To jest przecież symbol kultury sarmackiej, polskości, która mimo wszystko jest niedoceniana, a jest fascynująca. To Muzeum będzie niesamowitą skarbnicą wiedzy o I Rzeczpospolitej i też m.in. o Sarmacji - mówił minister kultury.

Zwiedzający będą mogli także zobaczyć m.in. siedem obrazów historycznych, namalowanych przez artystów należących do Bractwa Świętego Łukasza, i cztery tkaniny przedstawiające króla Jana III Sobieskiego wykonane według projektu Mieczysława Szymańskiego, przygotowane na wystawę światową w Nowym Jorku w 1939 r. W ubiegłym roku udało się je odzyskać dla Polski dzięki staraniom MKiDN.

Sześciopoziomowy gmach na Cytadeli

Gmach MHP składa się z sześciu poziomów – dwóch podziemnych oraz czterech naziemnych – a jego powierzchnia wynosi 44 tys. m2. Główne wejście zostało usytuowane od strony placu Gwardii, nieopodal nowej siedziby Muzeum Wojska Polskiego. Wygląd tej przestrzeni nie jest jednak przypadkowy, ponieważ układ budynków oraz placu został tak zaplanowany przez architektów, aby odzwierciedlał układ koszar Gwardii Koronnej z końca XVIII w.

Gmach MHP jest wielofunkcyjny. Oprócz przestrzeni wystawienniczych, konserwatorskich oraz magazynów w nowym gmachu MHP znajdą się sale dydaktyczne i warsztatowe, a także czytelnia i biblioteka oraz biura muzeum. W gmachu muzeum znajdzie się również audytorium, mogące pomieścić blisko 580 widzów – tam będą się odbywały m.in. występy Sinfonii Iuventus, dla której sala muzealna będzie główną salą koncertową. Oprócz audytorium budynek jest również wyposażony w salę kinowo-teatralną mogącą pomieścić blisko 140 osób. Łącznie z kilkoma mniejszymi pomieszczeniami tworzą one atrakcyjne centrum konferencyjne. To unikalna na terenie Warszawy przestrzeń do organizacji różnego rodzaju wydarzeń kulturalnych czy biznesowych.

Czytaj też: P. Gliński wzywa D. Tuska do debaty. „Powinien stanąć do rozmowy o Warszawie”