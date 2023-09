P. Gliński wzywa D. Tuska do debaty. „Powinien stanąć do rozmowy o Warszawie” Cyryl Skiba 28.09.2023 08:56 Minister kultury i dziedzictwa narodowego wezwał Donalda Tuska do debaty. Piotr Gliński, „jedynka” na liście wyborczej Prawa i Sprawiedliwości w Warszawie zaprosił do dyskusji „jedynkę” listy Koalicji Obywatelskiej, czyli Donalda Tuska. W „Poranku RDC” podkreślał, że chciałby zadać liderowi opozycji pytania o opieszałość między innymi w kwestii budowy Muzeum Historii Polski.

Minister kultury Piotr Gliński w Radiu dla Ciebie (autor: RDC)

Szef resortu kultury prof. Piotr Gliński w „Poranku” RDC wezwał Donalda Tuska do debaty. Minister kultury chce zapytać lidera opozycji m.in. o zaniechania w sprawach Warszawy.

– Wzywam go na debatę. Ja jestem „jedynką” na liście Prawa i Sprawiedliwości w Warszawie, on jest „jedynką” na liście największej partii opozycyjnej, więc powinien stanąć do rozmowy zarówno w sprawach Warszawy, jak i w sprawach Polski, i o te zaniechania chciałbym go zapytać – powiedział na antenie Radia dla Ciebie prof. Piotr Gliński.

Minister zauważył, że w ciągu 17 lat rządzenia Platformy Obywatelskiej w Warszawie nie powstała żadna z zapowiadanych przez władze miasta obwodnic.

– Metro jest budowane najwolniej na świecie, a jednocześnie dezorganizuje się układ komunikacyjny w mieście poprzez zwężanie ulic. Realizuje się teraz przebudowa ulicy Chmielnej. To na pewno bardzo ważne rzeczy, ale drugorzędne. Pierwszorzędne jest przede wszystkim rozwiązanie kwestii obwodnic, żeby uwolnić miasto od ruchu komunikacyjnego, a także sprawne przeprowadzanie remontów – podkreślił prof. Gliński.

Minister skomentował również doniesienia, że Rafał Trzaskowski zostanie zaprezentowany jako kandydat opozycji na premiera. Prof. Gliński odniósł się w ten sposób do zorganizowanego przez opozycję marszu, który ma się odbyć w niedzielę.

– Dla nich polityka to marketing polityczny, więc jak jakiś towar przestaje być świeży, to wymienia się go na lepszy. To musi być jakaś błyszcząca maskotka, atrakcyjna politycznie – dodał.

Na 1 października w Warszawie zaplanowano zapowiedziany przez szefa PO Donalda Tuska „Marsz miliona serc”. Politycy Trzeciej Drogi odmówili w nim udziału. W weekend planują objazd po kraju pod hasłem „Tysiąc Spotkań”.

Debata „jedynek”

Minister kultury chciałby również zapytać Donalda Tuska m.in. o opieszałość w sprawie budowy Muzeum Historii Polski.



Dziś w południe wielkie otwarcie Muzeum. W uroczystości wezmą udział m.in. prezydent Andrzej Duda, premier Mateusz Morawiecki, marszałek Sejmu Elżbieta Witek, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński oraz minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak.

Nowy budynek na warszawskiej Cytadeli przez kolejne trzy dni będzie otwarty dla wszystkich zwiedzających za darmo. Wystawa stała ma być gotowa w 2026 roku.

Wybory parlamentarne odbędą się 15 października. Polacy wybiorą na czteroletnią kadencję 460 posłów i 100 senatorów.

