Minister kultury powołał M. Otmianowską na stanowisko dyrektora Muzeum Łazienki Królewskie RDC 26.09.2023 22:11 Marianna Otmianowska została powołana we wtorek przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego Piotra Glińskiego na stanowisko dyrektora Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie. Do tej pory pełniła funkcję p.o . dyrektora tej placówki.

Minister kultury powołał M. Otmianowską na stanowisko dyrektora Muzeum Łazienki Królewskie (autor: MKiDN)

Minister kultury powołał Mariannę Otmianowską na stanowisko dyrektora Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie. Szef MKiDN zauważył podczas wtorkowej uroczystości, że Marianna Otmianowska prowadziła tę instytucję po śmierci prof. Zbigniewa Wawra. - Właściwe zarządzanie kulturą polega na budowaniu mądrych instytucji, ale też znajdowaniu odpowiednich ludzi, którzy tę instytucję poprowadzą - podkreślił minister kultury.

Jak dodał, podstawą każdej instytucji są dobre interakcje wspólnotowe, a więc budowanie zespołu, tworzącego wspólnotę.

- Instytucja źle zrównoważona nie buduje ducha wspólnoty, tworzącego się między innymi poprzez doświadczenia, mądre planowanie, sukcesy czy sposoby zachowania się w obliczu porażek. Łazienki Królewskie to bardzo lubiana instytucja nie tylko przez warszawiaków, ale także przez turystów, którzy odwiedzają to miejsce. Służy ono utrzymaniu szacunku dla tradycji i polskich dokonań. Swój dom odnalazły tutaj także nowe instytucje - podkreślił minister Gliński.

Dziękując za powołanie, Otmianowska podkreśliła, że jest wdzięczna ministrowi Glińskiemu także za przyjęcie programu przedstawionego MKiDN. - Będziemy podążać drogą silnej współpracy - zapewniła Otmianowska.

Kim jest Marianna Otmianowska?

Marianna Otmianowska jest historykiem sztuki, muzealnikiem, edukatorem, a także wykładowcą akademickim. Ukończyła historię sztuki na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz podyplomowe studium pedagogizacji. Realizowała również stypendium w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w szwajcarskich muzeach na zaproszenie Fundacji Pro Helvetia.

Od lat jest zaangażowana w liczne projekty muzealne, w tym prowadzenie działań z zakresu edukacji kulturalnej oraz dostępności. Ma doświadczenie w planowaniu i realizacji projektów naukowo-badawczych m.in. z zakresu społecznej odpowiedzialności muzeów. Jest autorką i współautorką wielu artykułów, członkiem ICOM Polska oraz Stowarzyszenia Historyków Sztuki. W latach 2016-2018 była dyrektorem Narodowego Archiwum Cyfrowego, zaś w latach 2013-2016 kierownikiem Działu Edukacji Muzeum Narodowego w Warszawie.

Od 2018 r. Otmianowska jest związana z Muzeum Łazienki Królewskie. Pełniła funkcję zastępcy dyrektora ds. konserwatorskich, koordynując projekty i realizacje z zakresu konserwacji zabytków, zabytkowych ogrodów oraz inwestycji. Obowiązki dyrektora Muzeum objęła w grudniu 2022 r. Udało jej się rozpocząć współpracę z Akademią Sztuk Pięknych w zakresie organizacji wystaw studentów uczelni w zabytkowych wnętrzach, jak również z Politechniką Warszawską, co zaowocowało organizacją międzynarodowej konferencji "Architektura Wyzwań - Odbudowa Ukrainy" oraz realizacją plenerowej instalacji "Pawilon Wolności".

Ponadto wprowadziła do stałego repertuaru Muzeum plenerowe spektakle "Śluby panieńskie" i "Noc listopadowa", wystawiane przez aktorów Teatru Klasyki Polskiej. Zorganizowała cieszącą się ogromną popularnością wśród zwiedzających wystawę "Kolor życia. Frida Kahlo", która wraz z programem towarzyszącym przyciągnęła do Łazienek Królewskich ponad 125 tys. osób. We wrześniu zainaugurowała kolejną wystawę pt. "Obietnica szczęścia. Maria Papa Rostkowska".

