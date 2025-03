Międzypokoleniowe różnice i przemilczane problemy. Premiera „Ostatniej lekcji” w Teatrze Ateneum Cyryl Skiba 19.03.2025 19:13 Brutalnym językiem o różnicach międzypokoleniowych i przemilczanych problemach – zbliża się premiera „Ostatniej lekcji” w Teatrze Ateneum. – Pomysł był wynikiem przemyśleń dotyczących bardzo młodych aktorów, ich sytuacji takiej wyjściowej, startowej, trudnej – mówił w Polskim Radiu RDC reżyser przedstawienia Grzegorz Damięcki.

W rytmie kultury (autor: RDC)

5 kwietnia 2025 na Scenie 61 Teatru Ateneum odbędzie się ostatnia premiera tego sezonu – „Ostatnia lekcja” autorstwa Marii Gustowskiej, w reżyserii Grzegorza Damięckiego. Twórcy byli gośćmi Polskiego Radia RDC w audycji „W rytmie kultury”.

Jak powiedział w rozmowie z Beatą Jewiarz Grzegorz Damięcki, punktem wyjścia była chęć przyjrzenia się niełatwej sytuacji aktorów, którzy wkraczają w zawód.

– Pomysł był wynikiem przemyśleń dotyczących bardzo młodych aktorów, ich sytuacji takiej wyjściowej, startowej, trudnej. Pomyślałem sobie, że trzeba by coś zrobić i poprosiłem młodszych kolegów dwóch z teatru, żeby się zastanowili nad tym, o czym chcieliby językiem teatralnym opowiedzieć, czy są jakieś rzeczy, które ich śmieszą, dręczą, martwią, dziwią – mówił Damięcki.

Jak dodała autorka tekstu Maria Gustowska, ważne, aby ten spektakl zobaczyli widzowie w każdym wieku. Aktorskie historie bowiem są przyczynkiem do opowiedzenia o szerszym problemie polaryzacji ludzi i kryzysie dialogu.

– Taki moment skończenia studiów, kiedy ci ludzie już musieli podjąć jakieś decyzje w swoim życiu, musieli coś wybrać, a też aktualnie tych możliwości jest masa. I wybraliśmy czwórkę takich bohaterów, z których każdy przedstawia jakiś skrajnie inny światopogląd, inną drogę życia. Bardzo mocno w to idą, bardzo mocno trzymają się tych swoich decyzji, ale pojawiają się też bardzo różne wątpliwości i poczucie, że może coś zrobiłem źle i czy ja mogę to zmienić, czy ja mogę się w ogóle przyznać do tego, że mam wątpliwości – mówiła Gustowska.

„Na zaproszenie starego nauczyciela w jego mieszkaniu pojawia się czwórka byłych uczniów. Kolegów i koleżanek z klasy, którzy jeszcze niedawno podawali sobie ściągi na sprawdzianach i plotkowali o tym, kto z kim pójdzie na studniówkę. Od matury minęło zaledwie kilka lat, ale wiele w tym czasie się zmieniło. »Ostatnia lekcja« to sztuka, której akcja rozgrywa się tu i teraz, jej bohaterami są ludzie, których codziennie mijamy na ulicy, a może sami mamy z nimi więcej wspólnego, niż chcielibyśmy się do tego przyznać. To sztuka o deficytach, jakie widzimy we współczesnym świecie i o ogromnej potrzebie dialogu. Powstała specjalnie na potrzeby tego spektaklu, w ścisłej współpracy z zespołem aktorskim” – czytamy w zapowiedzi.

W spektaklu wystąpi czwórka młodych aktorów: Paweł Gasztold-Wierzbicki, Jakub Pruski, Natalia Stachyra oraz Maria Witkowska. Na scenie towarzyszyć im będzie Adam Ferency, który po raz pierwszy wystąpi na deskach Teatru Ateneum.

