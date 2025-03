„Hamlet” na do widzenia. Pożegnanie Jana Englerta z Teatrem Narodowym Cyryl Skiba 18.03.2025 21:06 Dwadzieścia osiem sezonów pracy artystycznej w Teatrze Narodowym Jana Englerta. O odchodzącym dyrektorze mówił w Polskim Radiu RDC aktor Arkadiusz Janiczek, który wystąpi w pożegnalnym „Hamlecie”. – Pan Jan Englert na pewno jest cierpliwy w stosunku do mnie, czego dowodem jest to, że do dzisiaj jestem aktorem Teatru Narodowego – powiedział.

Próby do spektaklu „Hamlet” (autor: Marta Ankiersztejn/Teatr Narodowy w Warszawie/FB)

Jan Englert wieńczy swoją współpracę z Teatrem Narodowym przedstawieniem „Hamleta” – arcydramatu, z którym mierzył się już w ostatnim półwieczu parokrotnie, zarówno jako aktor, jak i jako reżyser. W najnowszej inscenizacji postać Grabarza zagra Arkadiusz Janiczek.

– Reżyser tym się różni od aktora, że musi mieć tę cierpliwość i musi się liczyć z tym, że może powtarzać aktorowi dziesięć razy, co aktor ma zrobić i musi się liczyć z tym, że aktor tego nie robi, nie spełnia oczekiwań. Wolę spełniać oczekiwania pana reżysera niż oczekiwać od kogoś. Pan Jan Englert na pewno jest cierpliwy w stosunku do mnie, czego dowodem jest to, że do dzisiaj jestem aktorem Teatru Narodowego – mówił w audycji „W rytmie kultury” Janiczek.

Od 1 września dyrektorem Teatru Narodowego będzie Jan Klata.

Z „Hamletem” w minionych dekadach mierzyło się wielu znakomitych aktorów. Dość rzadko zdarzało się jednak, aby zaczynali oni swoją karierę od właśnie od tej roli. Dla Hugo Tarresa tytułowa kreacja w spektaklu reżyserowanym przez Jana Englerta jest debiutem w Teatrze Narodowym. Ofelię zagra córka reżysera, Helena Englert. Premierę zaplanowano na 12 kwietnia.

Arkadiusz Janiczek od 28 lat gra na deskach Teatru Narodowego. Współpracował z teatrami warszawskimi: Polonia, Bajka, Laboratorium Dramatu, OCH-Teatr, Capitol, Kamienica, Centrum Artystyczne M25, a także z Teatrem Polskiego Radia i Teatrem Telewizji Polskiej. Odznaczony Brązowym Medalem Zasłużony Kulturze – Gloria Artis (2023).

