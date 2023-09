Muzeum Historii Polski od 28 września. P. Gliński: przez 3 dni będzie otwarte dla wszystkich Cyryl Skiba 18.09.2023 13:41 28 września otwieramy Muzeum Historii Polski - zapowiedział w „Poranku RDC” Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Piotr Gliński poinformował, że nowy budynek na warszawskiej Cytadeli przez kolejne 3 dni będzie otwarty dla wszystkich zwiedzających za darmo.

Muzeum Historii Polski (autor: mat. muzeum)

Budynek Muzeum Historii Polski oddajemy 28 września. Później przez kolejne 3 dni będzie otwarty dla wszystkich - powiedział w poniedziałek w „Poranku RDC” minister kultury Piotr Gliński.

- To budynek bardzo ciekawy pod względem architektonicznym - podkreślał minister. - Piątek, sobota, niedziela. Bardzo ciekawy budynek, z wieloma salami, także takimi, jak sala koncertowa, widowiskowa jakby. Zapraszam serdecznie, bo myślę, że to jest coś, co nam się udało mimo olbrzymich kłopotów. Bo i pandemia, i wojna na Ukrainie. Ale zapraszam wszystkich, bo to trzeba zobaczyć na własne oczy. Cytadela jest otwarta dla warszawiaków. Obok zbudowany pierwszy pawilon Muzeum Wojska Polskiego. Park muzealny otwiera się dla nas wszystkich - mówił.





Inwestycja planowo miała zakończyć się jesienią 2022 roku. Potem termin przekładano na zimę.

„Opowieść o polskiej wolności”

Pytany o to, jakie jest przesłanie Muzeum Historii Polski, prof. Gliński odpowiedział, że to jest „opowieść o polskiej wolności”. - Narrację zbudowali historycy. Rada składa się z bardzo renomowanych polskich historyków. Trzeba im zaufać - ocenił.

Przypomniał, że podobne realizacje powstawały przed wojną, w oparciu o komisje historyczne. - Oskar Halecki – słynny polski historyk - prowadził np. komisję, która wybrała tematy do słynnej serii malarskiej „Łukaszowcy” na wystawę światową w Nowym Jorku w 1939 r. Obrazy te przedstawiają najważniejsze momenty z polskiej historii, stanowiące wkład w rozwój cywilizacji zachodniej np. dot. demokracji szlacheckiej, tolerancji, wielkich zwycięstw, które przesądzały o pozytywnym losie Europy, takie obrazy zostały namalowane i zaprezentowane na ten wystawie światowej - wskazał minister.

Zwracał uwagę na wkład fachowców - historyków, którzy wybierają narrację o polskiej historii. - To jest głównie narracja o polskiej wolności, bo od niej zależała suwerenność, niepodległość, rozwój kultury. Wszystko ogniskowało się wokół wolności - podkreślił szef resortu kultury.

Sześciopoziomowy gmach

Gmach MHP składa się z sześciu poziomów – dwóch podziemnych oraz czterech naziemnych – a jego powierzchnia wynosi 44 tys. m2. Główne wejście zostało usytuowane od strony placu Gwardii, nieopodal nowej siedziby Muzeum Wojska Polskiego. Wygląd tej przestrzeni nie jest jednak przypadkowy, ponieważ układ budynków oraz placu został tak zaplanowany przez architektów, aby odzwierciedlał układ koszar Gwardii Koronnej z końca XVIII w.

Do MHP zwiedzający wchodzą przez hol główny, z którego można będzie udać się do sali wystaw czasowych położonej po prawej stronie. Opowieść muzealna nie zaczyna się jednak w holu głównym: będzie on pełnić funkcję przestrzeni funkcjonalnej, w której znajdą się kasy, recepcja, szatnia, wózkownia i muzealny sklep. W przyszłości sercem MHP będzie wystawa stała, do której z holu prowadzi reprezentacyjna klatka schodowa.

Wystawa stała będzie udostępniona zwiedzającym w 2026 r. Opowie o ponadtysiącletniej historii polskiego narodu oraz państwa. Narracja rozpoczyna się w drugiej połowie X, a kończy na pierwszych dekadach XXI w. Wystawa ma układ chronologiczno-tematyczny, a historia Polski zostanie w niej opowiedziana za pomocą sześciu galerii. W pierwszej zwiedzający poznają dzieje Piastów i Jagiellonów. Później nastąpi opowieść o dawnej RP, która zakończy się na rozbiorach. Trzecia galeria będzie dotyczyć historii Polski pod zaborami, do 1914 r. Czwarta zostanie poświęcona I wojnie światowej oraz II RP. Najmniejsza pod względem metrażu – choć najbardziej gęsta od wydarzeń – będzie galeria poświęcona II wojnie. Z kolei szósta galeria przedstawi losów Polaków w epoce komunizmu. Będzie też siódma przestrzeń, stanowiąca rolę swoistego aneksu do historii. Ta część, nazwana „Historią niedokończoną”, opowie o Polsce po 1990 r.

Wystawę stałą będą tworzyć ponad trzy tysiące eksponatów, w tym kilka eksponatów wielkogabarytowych: pień tzw. dębu czarnego, lokomobila, transporter opancerzony SKOT, a także fragmenty pomnika Dzierżyńskiego, którego demontaż w 1989 r. był jednym z symboli upadku komunizmu w naszym kraju. Przestrzeń wystawy stałej będzie liczyć 7,3 tys. m2.

Gmach MHP jest wielofunkcyjny. Oprócz przestrzeni wystawienniczych, konserwatorskich oraz magazynów w nowym gmachu MHP znajdą się sale dydaktyczne i warsztatowe, a także czytelnia i biblioteka oraz biura muzeum. W gmachu muzeum znajdzie się również audytorium, mogące pomieścić blisko 580 widzów – tam będą się odbywały m.in. występy Sinfonii Iuventus, dla której sala muzealna będzie główną salą koncertową. Oprócz audytorium budynek jest również wyposażony w salę kinowo-teatralną mogącą pomieścić blisko 140 osób. Łącznie z kilkoma mniejszymi pomieszczeniami tworzą one atrakcyjne centrum konferencyjne. To unikalna na terenie Warszawy przestrzeń do organizacji różnego rodzaju wydarzeń kulturalnych czy biznesowych.

Czytaj też: Prof. Piotr Gliński o remontach w Warszawie: to skandal, miasto tonie w korkach