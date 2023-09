Prof. Piotr Gliński o remontach w Warszawie: to skandal, miasto tonie w korkach Cyryl Skiba 18.09.2023 09:46 Sposób prowadzenia remontów w Warszawie to skandal, miasto tonie w korkach - skrytykował w „Poranku RDC” Piotr Gliński. Minister kultury i dziedzictwa narodowego wskazał, że przeprowadzenie referendum lokalnego w stolicy jest konieczne. Miałoby dotyczyć polityki transportowej - chcą tego stołeczni radni PiS.

„Jedynka” na liście wyborczej Prawa i Sprawiedliwości w Warszawie minister Piotr Gliński podkreślał na naszej antenie, że sposób przeprowadzania remontów w Warszawie jest niewłaściwy.

- Pół Warszawy stoi, a przyjadą jeszcze studenci od października i Warszawa już kompletnie stanie. Denerwują mnie remonty, które są robione tak, jak moja ulica Saska, która przez rok była robiona. To jest po prostu skandal i tak wyglądają remonty w Warszawie. Ile czasu jest rozkopany plac Trzech Krzyży? Co się dzieje z Trasą Łazienkowską? Chyba zaplanowali ją na kilka lat - tłumaczył.



Mieszkańcy Warszawy powinni mieć prawo się wypowiedzieć na temat stref czystego powietrza, stref tempo 30 czy stref płatnego parkowania - wskazał Gliński i dodał, że władze miasta odbierają im to prawo.

- Jeżeli się jest pewnym tego, że władza się nie zmieni, że zawsze będzie wybierany ktoś z Platformy Obywatelskiej w tym mieście, to bezkarność prowadzi do takich skandali. Najpierw trzeba rozwiązać podstawowe kwestie, a później dopiero wprowadzać takie rewolucyjne zmiany przy akceptacji mieszkańców. A żeby tę akceptację uzyskać, to trzeba przeprowadzić referendum lokalne - wyjaśnił.





Rada Miasta głosami radnych Koalicji Obywatelskiej przesunęła termin głosowania nad wnioskiem radnych PiS o referendum na 16 listopada.

Pytania w proponowanym referendum miałyby dotyczyć - m.in. wprowadzania strefy tempo 30 czy strefy czystego transportu. Sesja, na której obradowano nad referendum, została przerwana do 16 listopada.

Radni PiS proponują pięć pytań w referendum gminnym dotyczącym stołecznej polityki transportowej.

Pierwsze: czy jesteś za wprowadzeniem na terenie Warszawy tzw. Strefy Tempo30 - ograniczenie prędkości pojazdów do 30 km/h na obszarze 90 proc. powierzchni miasta?

Drugie: czy jesteś za zwężeniem na terenie Warszawy kluczowych ulic (na których funkcjonuje komunikacja miejska) przed oddaniem do użytku obwodnicy Śródmieścia?

Trzecie: czy jesteś za rozszerzeniem na terenie Warszawy tzw. Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego bez pozytywnych opinii właściwych Rad Dzielnic?

Czwarte: czy jesteś za likwidacją na terenie Warszawy publicznie dostępnych miejsc parkingowych bez tworzenia co najmniej takiej samej liczby nowych miejsc parkingowych w najbliższej okolicy?

Piąte: czy jesteś za utworzeniem w Warszawie tzw. Strefy Czystego Transportu (wykluczenie możliwości wjazdu na teren strefy pewnych kategorii pojazdów), przed rozbudową sieci transportu publicznego o III i IV linię metra?

