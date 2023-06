Ostatnia szansa na brąz. Koszykarze Legii walczą dziś w Ostrowie Wielkopolskim Łukasz Starowieyski 06.06.2023 14:51 Dziś wieczorem w Ostrowie Wielkopolskim ostatni w karierze mecz Łukasza Koszarka i ostatnia szansa dla koszykarzy Legii na zdobycie brązowego medalu mistrzostw Polski. Zawodnicy z Warszawy mają 12 punktów straty. – To jest do odrobienia – powiedział w Magazynie Sportowym trener i ekspert koszykarski Mirosław Noculak.

We wtorek poznamy brązowego medalistę koszykarskich Mistrzostw Polski (autor: Paweł Kołakowski/LegiaKosz)

Mecz o brąz mistrzostw Polski w koszykówce rozpocznie się dziś o godz. 20:00 w Ostrowie Wielkopolskim. Legioniści o medal powalczą z BM Stalą Ostrów. To będzie też ostatni mecz w karierze byłego kapitana reprezentacji Polski Łukasza Koszarka.

Pierwsze spotkanie w Warszawie Legia przegrała 73:85. Jak jednak powiedział w Magazynie Sportowym RDC Mirosław Noculak, przewaga punktowa nie jest duża.

– To jest do odrobienia. Wszystko zależy od nastawienia graczy i od tego, jak do tego podejdą – zauważył ekspert.

Zdaniem Noculaka teraz najważniejsza może się okazać rola trenera.

Dodatkową motywacją będzie fakt, że to pożegnalny mecz kapitana Legii Łukasza Koszarka, a jak podkreślił Noculak, to legenda polskiej koszykówki.

Gość RDC przypomniał anegdotkę sprzed kilku lat, gdy komentował mecz ligowy.

– Kiedy Łukasz przebiegał obok nas (grał wtedy w barwach Trefla), powiedział „walę tróję”, po czym trafił do kosza. I to jego powiedzenie jest teraz przez komentatorów często powtarzane – opowiedział.

Koszarek zdobył po pięć złotych i srebrnych medali mistrzostw Polski. Brązowych na razie ma trzy.

O tym, czy zdobędzie czwarty brązowy medal, będzie można się przekonać wieczorem. Mecz Stal Ostrów – Legia Warszawa rozpocznie się o godz. 20:00.

