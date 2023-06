Nowy koszykarz w Legii Warszawa. Michał Kolenda z umową na dwa lata RDC 29.06.2023 17:49 Dwuletnią umową z Legią Warszawa związał się Michał Kolenda, reprezentant Polski oraz wieloletni zawodnik Trefla Sopot. Bardzo liczymy na to, że Michał w nadchodzącym sezonie pokaże na co go stać, a wierzę, że stać go na dużo — skomentował trener koszykarskiej Legii Wojciech Kamiński.

Michał Kolenda na dwa lata w Legii Warszawa (autor: FOT. WOJCIECH FIGURSKI / 058sport.pl)

Michał Kolenda dołączył do stołecznego klubu. 26-letni koszykarz występuje na pozycjach rzucającego obrońcy lub niskiego skrzydłowego, przez całą swoją dotychczasową karierę seniorską był związany z Treflem Sopot, w którym spędził minione 11 lat. W listopadzie 2021 roku utalentowanym koszykarz zadebiutował w seniorskiej reprezentacji Polski, wcześniej przez wiele lat będąc filarem młodzieżowej kadry biało-czerwonych do lat 16, 18 oraz 20.

Trener koszykarskiej Legii Wojciech Kamiński zaznaczył, że ma nadzieję, że nowy zawodnik rozwinie w Legii skrzydła.

— Myślę, że nasza oferta była kusząca ze względu na puchary i na to, o jakie cele mamy grać. Bardzo liczymy na to, że Michał w nadchodzącym sezonie pokaże, na co go stać, a wierzę, że stać go na dużo — wskazał Kamiński.

Ambicje Kolendy

Michał Kolenda przyznał, że chce grać na wysokim poziomie.

— Ja jako sportowiec chcący rozwijać dalej swoje umiejętności indywidualne, muszę mieć możliwość grania na wysokim poziomie w polskiej lidze koszykówki. Legia w ostatnich latach melduje się w najwyższych fazach rozgrywkowych w Polsce non stop. Również dużym czynnikiem było to, że klub z Warszawy będzie miał możliwość rywalizacji na parkietach europejskich — tłumaczył Kolenda.

Kim jest nowy zawodnik Legii?

Michał Kolenda urodził się w Ełku 31 marca 1997 roku i jest wychowankiem tamtejszego UKS-u Nenufar Ełk, z którego trafił do Sopotu w 2012 roku. Już w pierwszym sezonie gry w młodzieżowych zespołach Trefla zawodnik sięgnął po srebrny medal mistrzostw Polski do lat 16 oraz reprezentował Polskę na mistrzostwach Europy U16. W kolejnych latach Michał Kolenda zdobywał niezbędne doświadczenie i odnosił sukcesy w postaci medali młodzieżowych Mistrzostw Polski – złoto U18 i brąz U20 w 2014 roku oraz złoto U20 w 2015 roku.

Koszykarz sprawdzał się także w roli jednego z liderów reprezentacji Polski, z którą walczył w Mistrzostwach Europy do lat 18 i do lat 20. Ełczanin zadebiutował na parkietach polskiej ekstraklasy w październiku 2015 roku, z każdym sezonem jego pozycja w drużynie stawała się ważniejsza, otrzymywał coraz więcej szans na grę u kolejnych szkoleniowców. Sezon 2021/22 był dla Michała Kolendy szczególny, bowiem w listopadzie zadebiutował w seniorskiej reprezentacji Polski w spotkaniu kwalifikacji do Mistrzostw Świata z Izraelem zdobywając w nim 16 punktów. Świetna forma była widoczna także w statystykach ligowych – zawodnik notował średnio 10.1 punktów, 2.7 zbiórek i 2.1 asysty na mecz na parkietach Energa Basket Ligi. Ponadto nowy koszykarz Legii bardzo dobrze prezentował się w rywalizacji na arenie międzynarodowej - Trefl wziął udział w rozgrywkach FIBA Europe Cup, gdzie Michał Kolenda dostarczał swojej drużynie zazwyczaj 10.3 punktów, 3.2 zbiórek oraz 1.7 asysty na mecz. W minionym sezonie koszykarz sięgnął wraz z Treflem Sopot po Suzuki Puchar Polski pokonując w finale Polski Cukier Start Lublin.

Michał Kolenda na 2⃣ lata w Legii Warszawa! 🔥



Dołącza do nas reprezentant Polski, jeden z najbardziej utalentowanych koszykarzy młodego pokolenia 🇵🇱👌💪



Więcej 📄👉 https://t.co/ebW8GFWxhQ #LegiaKoszTransfery by #LOTTO @totalizator_sp #plkpl pic.twitter.com/bVqduRI3CA — Legia Kosz (@LegiaKosz) June 28, 2023

