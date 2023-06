Jakub Schenk nowym koszykarzem Legii Warszawa Natalia Rozbicka 23.06.2023 17:58 Reprezentant Polski Jakub Schenk został koszykarzem występującej w ekstraklasie Legii Warszawa. 28-letni rozgrywający podpisał dwuletni kontrakt z opcją przedłużenia go o kolejny rok. To pierwszy zawodnik pozyskany przez stołeczny zespół przed nowym sezonem. Miniony sezon zespół Legii zakończył na czwartym miejscu w ekstraklasie.

Jakub Schenk nowym koszykarzem Legii Warszawa (autor: Andrzej Romanski)

Legia Warszawa rozpoczyna budowę drużyny na sezon 2023/24. Nowy rozgrywający Jakub Schenk, podpisał z Legią dwuletni kontrakt z opcją przedłużenia go o kolejny rok.

Trener Wojciech Kamiński, komentuje, że jest to zawodnik, który w ostatnich latach bardzo się rozwinął.

— Jest członkiem reprezentacji Polski, uczestnikiem EuroBasketu. To zawodnik, który w ostatnich latach, na pewno poczynił duży postęp. Bardzo liczymy na to, że odnajdzie się również w Legii — mówi Kamiński.

Jakub Schenk twierdzi, ze podoba mu się pomysł trenera Kamińskiego.

— Przedstawił mi, jak to widzi. Przedstawił pomysł na zespół, ambicje i cele, gdzie chcą grać i o co chcą grać. Bardzo mi się to spodobało. Wiem, że Legia to bardzo utytułowany klub, ale przede wszystkim ambitny i cieszy mnie to, że będziemy grać o najwyższe cele — oznajmia Schenk.

28-letni Jakub Schenk to uczestnik zeszłorocznych mistrzostw Europy w których Polska zajęła czwarte miejsce, wicemistrz Polski z 2016 roku, finalista Pucharu Polski w 2020 roku oraz medalista młodzieżowych Mistrzostw Polski.

Kim jest Jakub Schenk?

Schenk urodził się 29 lipca 1994 roku w Tarnowie, gdzie rozpoczął karierę w miejscowej Unii. W 2010 roku dołączył do Trefla Sopot, w barwach którego występował w drugoligowych rezerwach oraz drużynach do lat 18 i 20. Po dwuletnim pobycie w Trójmieście, zdecydował się dołączyć do Rosy Radom, prowadzonej przez trenera Kamińskiego, w której spędził cztery kolejne lata.

Przez następne dwa sezony reprezentował barwy Polpharmy Starogard Gdański, by w rozgrywkach 2018/19 zasilić szeregi Kinga Szczecin. W klubie z zachodniopomorskiego rozegrał swój najlepszy wówczas sezon na parkietach ekstraklasy, notując średnio 12,3 punktów, 2,8 zbiórek i 5,1 asyst.

Bardzo dobra forma zaowocowała nagrodą za największy postęp w Energa Basket Lidze oraz ofertą gry w Polskim Cukrze Toruń, wicemistrzem Polski, który występował także w fazie grupowej Ligi Mistrzów. W barwach toruńskiej ekipy zawodnik rozegrał 17 spotkań w ekstraklasie, osiągnął finał Pucharu Polski, ale w kolejnym sezonie zdecydował się na powrót do Szczecina, gdzie spędził kolejne dwa lata. Na finiszu sezonu 2021/22 podpisał krótkoterminowy kontrakt z francuskim Union Tours. Latem 2022 roku znalazł się w kadrze reprezentacji Polski na mistrzostwa Europy, w których biało-czerwoni zajęli czwarte miejsce, a Schenk wystąpił w siedmiu spotkaniach, notując średnio 6,4 pkt i 1,1 as. na mecz.

Miniony sezon mierzący 183 cm zawodnik rozpoczął w Union Tours. Po rozegraniu we francuskim zespole 11 meczów zdecydował się na powrót do Polski, gdzie związał się umową z Grupa Sierleccy Czarnymi Słupsk. Był drugim strzelcem drużyny (śr. 12,3 pkt), a także czołowym asystującym całej Energa Basket Ligi (6,3 as., szósty w zestawieniu).

