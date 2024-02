Koszykarze Legii nie spodziewali się Pucharu Polski? „Jechaliśmy bez żadnych oczekiwań” Łukasz Starowieyski 19.02.2024 13:58 Pierwsze trofeum w sezonie zdobyte, ale przed nimi kolejne ważne cele — koszykarze Legii Warszawa wygrali w Sosnowcu Puchar Polski. W finale pokonali Stal Ostrów Wielkopolski. Nadal jednak walczą o mistrzostwo kraju oraz w Pucharze Euro Cup. — Jechaliśmy bez żadnych oczekiwań i to okazało się kluczem do sukcesu — mówił w Magazynie Sportowym RDC Jarosław Jankowski, przewodniczący rady nadzorczej klubu.

Koszykarska Legia Warszawa z Pucharem Polski (autor: Paulina Szewczuk/ Legia)

Koszykarze Legii Warszawa pokonali Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 94:71 (18:20, 22:21, 25:14, 29:16) w finałowym meczu Pucharu Polski rozegranym w Sosnowcu. Warszawski zespół Puchar Polski wywalczył drugi raz w historii, poprzednio w 1970 roku w Katowicach.

Jak przyznał w „Magazynie Sportowym” przewodniczący rady nadzorczej klubu Jarosław Jankowski, koszykarze Legii nie spodziewali się zwycięstwa.

— Nie mieliśmy nawet szampana przygotowanego na tę okoliczność w szafie. To znaczy, że jechaliśmy bez żadnych oczekiwań i to okazało się kluczem do sukcesu. Wiele lat jeździliśmy z wielkimi oczekiwaniami i odpadaliśmy w pierwszej rundzie — mówił Jankowski.

Mecze w świetnym wykonaniu

Legia w lutym zwolniła trenera Wojciecha Kamińskiego, a drużynę prowadził dotychczasowy asystent Marek Popiołek. Nowa miotła pomogła.

— Te trzy mecze były świetne w naszym wykonaniu. Każdy mecz wygraliśmy bardzo zdecydowanie. W każdym meczu byliśmy drużyną zdecydowanie lepszą — oznajmił.

Największy sukces Legii

Obok wicemistrzostwa Polski sprzed półtora roku to największy sukces Legii od 50 lat.

— Sukces jest na pewno ogromny. Zastanawiałem się, co więcej waży, to porównywalne, aczkolwiek jak się mówi kolokwialnie, jeśli chodzi o gablotę, więcej waży Puchar Polski. To trofeum które, wpisujemy na stałe do historii klubu — zaznaczył.

Jankowski wierzy, że to nie koniec sukcesów.

— Będziemy grać o mistrzostwo, nie możemy się zachłysnąć tym sukcesem, by nie wpaść w jakiś dołek, bo wygraliśmy puchar — dodał.

Droga do tytułu jeszcze daleka. Legia na razie w tabeli jest ósma. Mistrza poznamy w czerwcu. Legioniści rywalizują też cały czas w europejskich pucharach. Warszawscy koszykarze w ćwierćfinale EuroCup zagrają w marcu z hiszpańskim Surne Bilbao.

