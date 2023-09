J. Jankowski: Legia Kosz powinna zagrać pierwszy mecz na nowej hali w 2027 roku Przemysław Paczkowski 18.09.2023 16:22 Stolica potrzebuje dużej i nowoczesnej hali sportowej — stwierdził na antenie Radia dla Ciebie prezes koszykarskiej Legii Jarosław Jankowski. Obecnie trwa finalizacja podpisania umowy z projektantem. Prezes klubu uważa, że pierwszy mecz koszykarskiej Legii na nowej hali w zostanie rozegrany w 2027 roku. — Fajnie, że ta hala powstaje, bo to jest hala nie tylko dla Legii, ale dla warszawskiego sportu — mówił w „Magazynie Sportowym RDC” Jarosław Jankowski.

Jaroslaw Jankowski (autor: RDC)

Niedawno poznaliśmy koncepcję jak ma wyglądać hala na terenie Skry, która ma pomieścić 6 tysięcy widzów.

— Dzisiaj jest to na etapie finalizacji podpisania umowy z projektantem, który siada do projektowania, i w przyszłym roku ma oddać gotowy projekt do pozwolenia na budowę, który będzie podstawą do rozpisania przetargu. Myślę, że 2027 rok, to jest ten rok, w którym Legia Kosz powinna zagrać swój pierwszy mecz na nowej hali — mówił Jankowski.

Kto skorzysta z nowej hali?

Jankowski zdradził również, że z hali korzystać będzie przede wszystkim koszykarska Legia oraz siatkarski Projekt Warszawa podczas meczów pucharowych.

Prezes Legii Kosz dodał, że stolica potrzebuje dużej i nowoczesnej hali sportowej.

— Determinacja władzy miasta jest na tyle duża, że wszystko powinno przebiegać w miarę sprawnie, i fajnie, że ta hala powstaje, bo to jest hala nie tylko dla Legii, ale dla warszawskiego sportu. Jest więcej niż niezbędna — oznajmił.

W tym momencie Legia Kosz rozgrywa swoje mecze na hali OSiR Bemowo, która może pomieścić około 2 tysięcy widzów.

