Koszykarze Legii przed szansą doprowadzenia do remisu w półfinałowej rywalizacji RDC 26.05.2023 19:49 W sobotę, 27 maja o godz. 20:00 w hali OSiR Bemowo koszykarze Legii Warszawa po raz czwarty zmierzą się ze Śląskiem Wrocław w ramach półfinałowej walki w Energa Basket Lidze. Legioniści staną przed szansą doprowadzenia do remisu 2:2 w rywalizacji toczonej do trzech zwycięstw.

Koszykarze Legii przed szansą doprowadzenia do remisu w półfinałowej rywalizacji (autor: Piotr Koperski/Legia Kosz)

Zastrzyk optymizmu

Jeśli po meczu numer dwa w hali Stulecia ktoś miał wątpliwości, czy Legię stać na odwrócenie losów tej serii, spotkanie rozegrane w czwartek dodało wiary wszystkim sympatykom stołecznego klubu. Energia, jaką emanowali gracze z eLką na piersi, była kluczem do znakomitego początku spotkania. Wypracowana w pierwszych dziesięciu minutach przewaga (30:8) pozwoliła już do końca spotkania kontrolować przebieg meczu. Legia w drugiej połowie osiągnęła nawet 32-punktowe prowadzenie (56:24), co najlepiej oddaje olbrzymie możliwości ekipy "Zielonych Kanonierów".

Niezwykle istotne dla legionistów jest to, że wróciła wiara we własne umiejętności oraz fakt, że każdy z graczy dołożył od siebie cegiełkę do czwartkowego zwycięstwa. Kyle Vinales po dwóch słabszych występach, znów pokazał się z jak najlepszej strony, górując nad rozgrywającym WKS-u, Jeremiahem Martinem. Przypomnijmy, że Martin wyśmienicie radził sobie - przede wszystkim w obronie - w dwóch pierwszych spotkaniach. Teraz to Kyle i spółka grali tak, że ręce same składały się do oklasków.

Trener Wojciech Kamiński zmienił wyjściowe ustawienie Legii. W pierwszej piątce pojawili się Łukasz Koszarek oraz Geoffrey Groselle. Ten pierwszy więcej grał na piłce, dzięki czemu odciążał Vinalesa. Amerykanin zdobył aż 14 (z 16 w całym meczu) punktów w pierwszej kwarcie, która okazała się kluczowa dla losów trzeciego spotkania. Radość Kyle'a była olbrzymia, co zademonstrował po jednym z szybkich ataków skończonych skutecznie lay-upem, a później po tym, jak trener dał mu odpocząć, sadzając go na ławce. Legia z Vinalesem oraz Holmanem na parkiecie miała bilans +31, a dodajmy, że obaj nie byli przesadnie eksploatowani - zagrali po 25 minut. To niezwykle istotne w kontekście krótkiego czasu na regenerację przed czwartym meczem.

Legia bez marginesu błędu

Śląsk w sobotę wyjdzie na parkiet podrażniony i zrobi wszystko, by zupełnie inaczej rozpocząć kolejny mecz półfinałowej serii. Legia zaś nadal nie ma marginesu błędu - tylko wygrana przedłuży jej szanse na finał. Przewaga psychologiczna będzie tym razem po stronie gospodarzy. W zespole Śląska w czwartek zabrakło narzekającego na uraz po drugim spotkaniu Jakuba Nizioła - w kadrze meczowej zastąpił go Aleksander Wiśniewski, który zagrał 8 minut i zdobył 5 punktów. Wiele wskazuje na to, że Nizioł, który w przeszłości występował w barwach Legii prowadzonej przez Tanego Spaseva, w sobotę będzie do dyspozycji Ertugrula Erdogana. Z kolei w warszawskim zespole prawdopodobnie na boisku zobaczymy Billiego Garretta, który cały ostatni mecz spędził na ławce rezerwowych. Trener na pomeczowej konferencji przekonywał, że Billy był gotowy do gry, ale był przekonany o wygranej, i w związku z tym wolał oszczędzić zawodnika na mecz numer cztery. Pod nieobecność (na parkiecie) Garretta, świetnie minuty wykorzystał Grzegorz Kamiński - w ciągu 25 min., zdobył 12 punktów (5/10 z gry) i zaliczył 4 przechwyty.

Sobotnie spotkanie rozpocznie się o godzinie 20:00 i będzie na żywo transmitowane w Polsacie Sport. Bilety trafiły do otwartej sprzedaży w piątek o 13:00 i po raz kolejny można spodziewać się kompletu publiczności. Fani, którzy na Bemowo udawać się będą bezpośrednio po spotkaniu przy Łazienkowskiej (gdzie o 17:30 Legia również zagra ze Śląskiem), będą mieli możliwość bezpłatnego skorzystania z autobusu oznaczonego "Legia Kosz", który z przystanku Legia Stadion 03 (przy ul. Czerniakowskiej) ruszy bezpośrednio pod halę przy Obrońców Tobruku. Odjazd autobusu na Bemowo zaplanowano na 19:30.

