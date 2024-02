Ekstraklasa piłkarska. Legia Warszawa zremisowała z Puszczą Niepołomice RDC 18.02.2024 17:14 Legia Warszawa zremisowała z Puszczą Niepołomice 1:1 (0:1) w spotkaniu 21. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Gola dla gości w 42 minucie strzelił Michał Koj. W 86 minucie wyrównał Maciej Rosołek.

Legia Warszawa (autor: PAP/Leszek Szymański)

Legia Warszawa do swojego pierwszego w tym roku meczu na własnym stadionie przystąpiła po wyjazdowej porażce z Molde (2:3) w Lidze Konferencji. Stołeczny zespół był zdecydowanym faworytem w starciu z Puszczą Niepołomice. Wicemistrzowie Polski mieli do wyrównania rachunki z beniaminkiem, który w rundzie jesiennej zremisował z nimi 1:1 w Niepołomicach.

Trener Legii Kosta Runjaic zaskoczył wyjściowym składem. W pierwszej jedenastce znaleźli się m.in. napastnik Blaz Kramer, obrońca Marco Burch, pomocnik Bartosz Kapustka i debiutujący w pierwszym składzie Japończyk Ryoya Morishita.

Goście od początku byli schowani za podwójną gardą. Swoich szans chcieli szukać w kontratakach i stałych fragmentach gry. Legionistom trudno było skruszyć defensywny mur. Jako pierwszy strzału zza pola karnego spróbował Morishita, jednak piłka przeleciała nad poprzeczką. Kolejna próba Japończyka była bardziej udana, lecz bramkarz Oliwier Zych złapał piłkę.

Gra została przerwana około 35. min., gdy Mateusz Cholewiak ucierpiał w starciu z Marco Burchem, który otrzymał żółtą kartkę. Były gracz Legii opuścił boisko na noszach. Zastąpił go Artur Siemaszko.

Pod koniec pierwszej połowy Puszcza wyprowadziła jeden z nielicznych ataków i objęła prowadzenie po golu Michała Koja.

W doliczonym czasie Paweł Wszołek dośrodkował w pole karne, lecz Kramer nie sięgnął piłki. Potem Piotr Mroziński strzelił z dystansu, ale piłka przeleciała obok prawego słupka bramki strzeżonej przez Kacpera Tobiasza.

Puszcza z przytupem mogła rozpocząć drugą połowę, lecz Kamil Zapolnik z bliska niecelnie strzelił głową po dośrodkowaniu. Potem napasnik uderzył z woleja wprost w Tobiasza.

Wszołek w 64. min. miał doskonałą okazję do wyrównania, ale górą z tego starcia wyszedł bramkarz Puszczy. Do sporego zamieszania doszło około 75. min., gdy Zapolnik brutalnie sfaulował Morishitę. Między piłkarzami doszło do przepychanek i sędzia pokazał kilka żółtych kartek.

Josue w 86. min. dośrodkował w pole karne. Piłka trafiła do wprowadzonego z ławki rezerwowych Macieja Rosołka, który z bliska umieścił ją w bramce.

Sędzia do drugiej połowy doliczył sześć minut. W tym czasie Marc Gual ze skraju pola karnego oddał bardzo niecelny i zbyt mocny strzał.

Starcie Legii z Puszczą drugi raz w tym sezonie zakończyło się remisem 1:1. Stołeczny klub w 21 kolejkach uzbierał 36 pkt i zajmuje szóste miejsce w ekstraklasie, natomiast beniaminek z Niepołomic z dorobkiem 21 pkt zajmuje 16. pozycję.

W czwartek legioniści podejmą Molde w rewanżowym meczu Ligi Konferencji i postarają się odrobić jednobramkową stratę.

