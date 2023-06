Pierwszy mecz o brąz wygrała BM Stal. G. Kamiński z Legii: będziemy walczyć do końca RDC 04.06.2023 11:14 W pierwszym meczu rywalizacji o brązowy medal Mistrzostw Polski koszykarze Legii Warszawa przegrali na własnym parkiecie z BM Stalą Ostrów Wlkp., 73:85. We wtorek spotkanie rewanżowe obu zespołów, tym razem w Ostrowie Wlkp. Zespół, który okaże się lepszy w dwumeczu, zajmie najniższy stopień podium Energa Basket Ligi w sezonie 2022/23.

Koszykarska Legia walczy o brąz (autor: Piotr Koperski/Legia Kosz)

Legia Warszawa przegrała na własnym parkiecie z BM Ostrów Wlkp. w pierwszym meczu o brązowy medal Mistrzostw Polski. Drugi mecz we wtorek i jak powiedział koszykarz Grzegorz Kamiński, legioniści będą walczyli do końca.

Spotkanie poprzedziła uroczystość, podczas której pamiątkową koszulką ze złotym numerem 55 uhonorowany został Łukasz Koszarek, dla którego mecze o brązowy medal są ostatnimi w jego karierze sportowej.

BM Stal rozpoczęła mecz od prowadzenia 5:0. „Trójką” odpowiedział Travis Leslie, ale to goście grali zdecydowanie lepiej i już po kilku minutach prowadzili aż 18:6. Ostrowianie cieszyli się niezłą skutecznością, także z dystansu – trafiali Michalak, Skele, Kulig i Djurisić, co dało Stali prowadzenie po pierwszej kwarcie aż 29:14. Legioniści musieli szybko rzucić się w pościg za rywalem. Skutecznie akcje kończyli Geoffrey Groselle, Grzegorz Kamiński i Grzegorz Kulka dzięki czemu strata do przeciwnika zmalała do dziewięciu „oczek”.

Gospodarze w końcu zaczęli grać szybciej i uważniej w obronie, co przyniosło efekt. Podopieczni trenera Andrzeja Urbana nie pozwolili Legii na więcej trzymając ją na dystans 10 punktów. Na półmetku starcia ostrowianie wygrywali 47:37.

Po kilku minutach trzeciej kwarty przewaga Stali wzrosła o kolejne pięć punktów. Aktywny był Grzegorz Kamiński, za trzy przymierzył Kyle Vinales, ale to wciąż było za mało na bardzo dobrze funkcjonującą ekipę gości. Przed ostatnią kwartą BM Stal miała aż 22-punktową zaliczkę. Legia szarpała, świetnie grał Łukasz Koszarek, ale nie wystarczyło to do dogonienia przeciwnika. Ostatecznie BM Stal Ostrów Wlkp. pokonała Legię Warszawa 85:73.

Mecz rewanżowy pomiędzy Legią Warszawa a BM Stalą Ostrów Wlkp. zostanie rozegrany we wtorek, 6 czerwca o godz. 20:00 w Ostrowie Wielkopolskim.

Legia Warszawa – BM Stal Ostrów Wlkp. 73:85 (14:29, 23:18, 12:24, 24:14)

Składy:

Legia: Łukasz Koszarek 16, Travis Leslie 12, Grzegorz Kulka 9, Geoffrey Groselle 8, Grzegorz Kamiński 8, Aric Holman 8, Kyle Vinales 7, Janis Berzins 3, Dariusz Wyka 2, Billy Garrett 0, Szymon Kołakowski -, Benjamin Didier-Urbaniak -.

Trener: Wojciech Kamiński, as. Marek Zapałowski, Maciej Jamrozik

BM Stal: Aigars Skele 20, Damian Kulig 18, Nemanja Djurisić 12, Michał Michalak 12, Ojars Silins 7, Aleksander Załucki 7, Jakub Garbacz 5, Marcus Loncar 2, Adonis Thomas 2, Mateusz Zębski 0, Filip Siewruk -, Krzysztof Rozpędowski -.

Trener: Andrzej Urban, as. Konrad Kaźmierczyk

