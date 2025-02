Mistrzostwa Europy o dwa kroki. Koszykarki walczą o udział w turnieju finałowym RDC 06.02.2025 09:54 Dzisiaj o godz. 17:30 reprezentacja Polski koszykarek spotka się w Wilnie z Litwą w meczu o „być albo nie być”. Stawką spotkania 5., przedostatniej kolejki eliminacji mistrzostw Europy jest dla Biało-Czerwonych zachowanie szans na udział w turnieju finałowym. Ostatni raz Polska wystąpiła w Eurobaskecie w 2015 roku. — Ten awans jest upragniony i chcemy go bardzo — zaznaczyła rozgrywająca Julia Niemojewska.

Polki walczą o udział w turnieju finałowym (autor: RDC)

Mistrzostwa Europy o dwa kroki. Polskie koszykarki są bliskie wywalczenia, po raz pierwszy od 10 lat, awansu na Eurobasket. Zostały im dwa mecze — dziś z Litwą, a w niedzielę z najsłabszym w grupie Azerbejdżanem.

Trener Karol Kowalewski mówił w „Magazynie sportowym”, że dwa zwycięstwa niemal na pewno dadzą im kwalifikacje. Kluczowy będzie mecz w Wilnie.

— Zwycięstwo z zespołem Litwy, przy dobrym układzie innych wyników, na które będziemy czekać do kolejnej kolejki, prawdopodobnie dla nam upragniony awans — powiedział Kowalewski.

Polki po czterech meczach mają dwa zwycięstwa i dwie porażki. Szczególnie dramatyczny był pierwszy pojedynek z Litwinkami, który Polki przegrały po dogrywce.

Rozgrywająca Julia Niemojewska podkreśliła na antenie RDC, że zawodniczki nie mogą się doczekać rewanżu.

— Straciłyśmy te punkty i teraz jest idealny czas na to, żeby udowodnić, że możemy to zrobić i że ten awans jest upragniony i chcemy go bardzo — zaznaczyła Niemojewska.

Awans na Eurobasket uzyskają zwycięzcy ośmiu grup oraz cztery drużyn z drugich miejsc.

