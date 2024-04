Radom gospodarzem i współorganizatorem Superpucharu Polski w koszykówce Anna Orzeł 17.04.2024 18:22 Radom będzie gospodarzem i współorganizatorem Superpucharu Polski w koszykówce. Imprezę zaplanowano na połowę września. Mamy rozgrywki z czterema drużynami. (...) Idziemy drogą najlepszych lig w Europie – mówi prezes Polskiej Ligi Koszykówki Łukasz Koszarek.

Superpuchar koszykówki w Radomiu (autor: Łukasz Wójcik/UM Radom)

Superpuchar Polski w koszykówce w Radomiu – miasto będzie zarówno gospodarzem, jak i współorganizatorem imprezy.

Należąca do miasta hala widowiskowo-sportowa jest jedną z najnowocześniejszych w Polsce, dlatego, jak przekonuje prezes Polskiej Ligi Koszykówki, to odpowiednia oprawa dla tak ważnego wydarzenia.

– Mamy rozgrywki z czterema drużynami. To na pewno Legia Warszawa jako zdobywca Pucharu Polski i trzy drużyny, które w trwającym sezonie zdobędą medale. Idziemy drogą najlepszych lig w Europie. Tak grają ligi hiszpańska czy włoska – mówi Łukasz Koszarek.

Zdaniem prezesa HydroTrucku Radom turniej stanie się wizytówką miasta.

– Będzie to świetne widowisko, dzięki czemu będziemy mogli promować miasto. To też promocja koszykówki, a my deklarujemy wsparcie w organizacji turnieju – mówi Piotr Kardaś.

Rozegrany w Radomiu Superpuchar Polski zainauguruje sezon 2024/2025.

