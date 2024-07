Nagroda za trzysetny medal IO dla Polski. Krzysztof Ignaczak: Myślę, że zdobędzie go kobieta Adam Abramiuk 30.07.2024 11:48 Specjalną nagrodę za trzysetny medal olimpijski dla Polski przygotował Polski Komitet Olimpijski. Dziś szanse na zdobycie olimpijskiego krążka mają m.in. polskie szpadzistki. – Myślę, że nagrodę za trzysetny medal zdobędzie właśnie kobieta – powiedział w audycji Polskiego Radia RDC „Czas na Igrzyska” siatkarz, mistrz świata i Europy Krzysztof Ignaczak.

Krzysztof Ignaczak (autor: RDC)

Polski Komitet Olimpijski przygotował specjalną nagrodę za trzysetny medal olimpijski. Obecnie Polacy mają na swoim koncie 299 krążków – ostatni, a jednocześnie pierwszy zdobyty na tych igrzyskach, wywalczyła Klaudia Zwolińska.

– Czekamy na ten trzysetny medal, bo ten, kto go zdobędzie, otrzyma specjalną nagrodę. To fajne, że wykorzystuje się każdą okazję do tego, by coś świętować i by komuś za coś dziękować – mówił w „Magazynie sportowym” wiceprezes PKOl i srebrny medalista olimpijski Andrzej Supron.

Na igrzyskach olimpijskich w Paryżu dziś o medale walczą m.in. polskie szpadzistki Renata Knapik-Miazga, Alicja Klasik, Martyna Swatowska-Wenglarczyk i Aleksandra Jarecka.

– Liczę na to, że ten pierwiastek żeński będzie tym trzysetnym medalem – powiedział z kolei w „Czasie na Igrzyska” siatkarz, olimpijczyk, mistrz świata i Europy Krzysztof Ignaczak.

Polska na medal olimpijski w szermierce czeka od igrzysk w Pekinie z 2008 roku. Judocy ostatni krążek zdobyli w 1996 w Atlancie.

