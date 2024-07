A. Supron w Polskim Radiu RDC: Jak zdobędziemy 14 medali, to będzie dobrze Przemysław Paczkowski 29.07.2024 12:09 Zdaniem byłego wicemistrza olimpijskiego w zapasach z 1980 roku Andrzeja Suprona Polacy mają 26 szans medalowych na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu i zdobycie ponad połowy z nich byłoby dużym sukcesem. Wiceprezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz prezes Polskiego Związku Zapaśniczego był gościem „Magazynu Sportowego” RDC. – Wbrew pozorom coraz trudniej zdobywa się medale – ocenił.

Andrzej Supron (autor: RDC)

Gościem audycji „Magazyn Sportowy” RDC był wiceprezes PKOI oraz prezes Polskiego Związku Zapaśniczego Andrzej Supron. Jego zdaniem mamy 26 szans medalowych na tegorocznych Igrzyskach. Jak ocenił – zdobycie połowy z nich byłoby sukcesem.

– Ja myślę, że jak nie 14, to jak powtórzymy to, co było w Tokio, to będzie dobrze. Wbrew pozorom coraz trudniej zdobywa się medale. W każdej dyscyplinie sportu świat się bardzo rozszerzył – mówił.

Pierwszy medal już wczoraj powędrował do reprezentantki Polski w kajakarstwie górskim Klaudii Zwolińskiej. Polka została wicemistrzynią olimpijską. Sukces kajakarki skomentował Andrzej Supron.

– Ten medal bardzo cieszy, dlatego że jest niespodziewany. Klaudia to już jest doświadczona zawodniczka, która była nie na jednych igrzyskach olimpijskich i ten medal jest podsumowaniem jej wspaniałej kariery. Ale brakowało tego olimpijskiego. Teraz go zdobyła. Cieszymy się, że ten medal jest, aczkolwiek ciekaw jestem, kto zdobędzie ten trzysetny medal – mówił.

Więcej informacji na temat trwających Igrzysk Olimpijskich w nowej audycji Igrzyska z RDC. Zapraszamy od poniedziałku do piątku od godziny 16:30.

