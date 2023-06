Jest areszt dla podejrzanego w sprawie zabójstwa 52-latka w Wołominie RDC 09.06.2023 11:19 Jest trzymiesięczny areszt dla 50-latka podejrzanego w sprawie zabójstwa w Wołominie. Mężczyźnie grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności.

Areszt dla mężczyzny podejrzanego o zabójstwo w Wołominie (autor: KSP)

50-latek, który w ubiegłym tygodniu usłyszał zarzut zabójstwa, najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie.

Prokuratura Rejonowa w Wołominie 2 czerwca przedstawiła mężczyźnie zarzuty dotyczące zabójstw 52-latka.

W ubiegły czwartek w godzinach porannych policja otrzymała zgłoszenie, że na terenie Wołomina przy ulicy Kościelnej, na tyłach parkingu strzeżonego na trawie, leży zakrwawiony mężczyzna. Mundurowi natychmiast pojechali na miejsce zdarzenia, gdzie wspólnie z ratownikami ujawnili okaleczone zwłoki mężczyzny.

Zabójstwo w Wołominie – szczegóły

O sytuacji powiadomiony został prokurator, który nadzorował czynności wykonywane przez wezwanego na miejsce technika kryminalistyki i policjantów z grupy dochodzeniowo-śledczej. Funkcjonariusze zabezpieczyli miejsce przestępstwa oraz ślady, które mogłyby przyczynić się do ustalenia sprawcy. Czynności trwały kilka godzin.

W tym samym czasie policjanci z Wydziału Kryminalnego ustalali osoby, które mogły mieć związek z przestępstwem. Przesłuchiwali świadków oraz weryfikowali spływające na bieżąco informacje. Z zebranych danych wynikało, że bezpośredni udział w tym zdarzeniu mogły mieć aż trzy osoby. W toku dalszych czynności w studzience kanalizacyjnej niedaleko miejsca zdarzenia policjanci znaleźli i zabezpieczyli nóż, którym sprawca prawdopodobnie dokonał zbrodni.

Z zebranych materiałów kryminalni wytypowali, że zabójstwa mógł dokonać 50-latek, który tego wieczora był widziany w towarzystwie ofiary – wspólnie spożywali alkohol. Funkcjonariusze zlokalizowali jego miejsce pobytu i jeszcze tego samego dnia zatrzymali mężczyznę. W kontenerze przyległym do miejsca zdarzenia znaleźli zakrwawioną odzież, w którą ubrany był 50-latek.

Zarzuty dla 52-latka

W prokuraturze mężczyzna usłyszał zarzut dotyczący zabójstwa 52-latka. Prokurator Prokuratury Rejonowej w Wołominie zawnioskował do sądu o tymczasowe aresztowanie mężczyzny. Sąd przychylił się do tego wniosku i wydał postanowienie o umieszczeniu zatrzymanego w areszcie tymczasowym na okres 3 miesięcy. Za to przestępstwo 50-latkowi może grozić kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności.

W tej sprawie zarzuty usłyszało również dwóch innych mężczyzn w wieku 55 lat i 32 lat, podejrzanych o utrudnianie postępowania i niezawiadomienie organów ścigania o przestępstwie zabójstwa. Sąd nie uwzględnił wniosku prokuratora o zastosowanie wobec nich środków zapobiegawczych w postaci aresztowania i zastosował wobec nich środki zapobiegawcze w postaci dozorów policji połączonych z zakazami zbliżania się i kontaktowania ze sobą.

