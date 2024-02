Tragedia pod Wołominem. Miał skatować rodzinę kłodą. Nie żyje 70-latek

Miał skatować rodzinę kłodą. Policja w Wołominie zatrzymała 30-latka w związku z zabójstwem 70-letniego mężczyzny i zranienia kobiety w tym samym wieku. Do tragedii doszło we wsi Dobczyn przy ulicy Krzywej. Młody mężczyzna uciekł z miejsca zdarzenia. Po obławie udało się go zatrzymać.