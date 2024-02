Brutalne zabójstwo na Białołęce. 40-latek miał zasztyletować partnerkę i targnąć się na życie

Dzisiaj odbędzie się sekcja zwłok kobiety, którą w nocy z wtorku na środę, miał zasztyletować jej 40-letni partner. Do zdarzenia doszło przy ulicy Grzymalitów na warszawskiej Białołęce. — Prawdopodobnie sprawcą jest partner, który usiłował popełnić samobójstwo — informuje rzeczniczka Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga. Mężczyzna trafił do szpitala, gdzie jest pod opieką lekarzy. Ze względu na stan mężczyzny, śledczy nadal są w stanie go przesłuchać.