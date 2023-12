Policjanci odzyskali bmw skradzione tego samego dnia. Zarzuty dla 43-latków za paserstwo RDC 21.12.2023 21:28 Stołeczni policjanci odzyskali samochód skradziony kilka godzin wcześniej przy ulicy Włodarzewskiej w Warszawie. Osobowe bmw odnaleziono w garażu małżeństwa znajdującym się na posesji na Białołęce. 43-latkowie usłyszeli zarzuty za paserstwo oraz zostali objęci policyjnym dozorem.

4 Policjanci odzyskali samochód skradziony jeszcze tego samego dnia (autor: Policja Warszawa)

Działania policjantów Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu ochockiej komendy we współpracy z północnopraskimi Skorpionami doprowadziły do odzyskania skradzionego samochodu. Kilka godzin wcześniej osobowe bmw zostało skradzione przy ulicy Włodarzewskiej.

Praca operacyjna wykonana w odpowiedzi na informację uzyskaną od właściciela doprowadziła stróżów prawa na jedną z posesji na warszawskiej Białołęce. W garażu małżeństwa funkcjonariusze zabezpieczyli bmw skradzione kilka godzin wcześniej na Ochocie.

„Właściciele nieruchomości byli zaskoczeni wizytą policjantów” — podano w komunikacie.

Funkcjonariusze zatrzymali małżeństwo do wyjaśnienia. Zostali oni przewiezieni do Komendy Rejonowej Policji Warszawa III, gdzie dalej wykonywano czynności w tej sprawie. Po nocy spędzonej w policyjnym areszcie kobieta i mężczyzna usłyszeli zarzuty związane z paserstwem samochodu.

Decyzją Prokuratury Rejonowej Warszawa Ochota podejrzani zostali objęci policyjnym dozorem. Może im grozić kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Źródło: PAP/Inf.pras. Autor: RDC