Zmiany w rozkładach Warszawskiej Kolei Dojazdowej [SPRAWDŹ] Cyryl Skiba 20.02.2023 06:19 Zmiany na liniach Warszawskiej Kolei Dojazdowej. Od dziś pociągi WKD jadą po nowym torze. To oznacza, że znów dojeżdżają do stacji Grodzisk Mazowiecki Radońska i zatrzymują się na przystanku Podkowa Leśna Zachodnia.

Zmiany w rozkładach Warszawskiej Kolei Dojazdowej [SPRAWDŹ] (autor: WKD)

Warszawska Kolej Dojazdowa rozbudowuje swoją sieć pomiędzy Podkową Leśną i Grodziskiem Mazowieckim. Linia na tym odcinku będzie dwutorowa, wykonawca właśnie ukończył tor w stronę tego drugiego miasta.

To oznacza, że od dziś składy WKD znów dojeżdżają do stacji Grodzisk Mazowiecki Radońska - dotychczas były skrócone do stacji Jordanowice. Jednocześnie znów zatrzymują się na przystanku Podkowa Leśna Zachodnia.

Rozkład wstępnie do końca marca

Zlikwidowana została linia zastępcza ZA1, zmieniła się też trasa linii ZA12 do przystanku Milanówek Grudów.

Nowy rozkład obowiązuje do końca marca. WKD zastrzega jednak, że może się zmienić. To w związku z kolejnym etapem i budową drugiego toru od Podkowy Leśnej do Grodziska Mazowieckiego, a także w związku z przebudową stacji Warszawa Zachodnia.

Prace na trasie WKD potrwają do końca roku.

Czytaj też: Bilet Turysty na ferie zimowe na Mazowszu. Na których liniach jest ważny?

Bilet Turysty na ferie zimowe na Mazowszu. Na których liniach jest ważny?

Więcej na RDC: https://www.rdc.pl/aktualnosci/mazowsze/bilet-turysty-na-ferie-zimowe-2023-na-mazowszu-na-ktorych-liniach-bedzie-wazny_WWF3mjbWr1H5ECwWp8K1Bilet Turysty na ferie zimowe na Mazowszu. Na których liniach jest ważny?

Więcej na RDC: https://www.rdc.pl/aktualnosci/mazowsze/bilet-turysty-na-ferie-zimowe-2023-na-mazowszu-na-ktorych-liniach-bedzie-wazny_WWF3mjbWr1H5ECwWp8K1