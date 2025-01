Więcej połączeń WKD. Od dziś nowy rozkład jazdy pociągów [SPRAWDŹ] RDC 01.01.2025 06:31 Od dziś zaczyna obowiązywać nowy rozkład jazdy pociągów na linii WKD. Oznacza to, że w dni powszednie przybędzie połączeń między Grodziskiem Mazowieckim i Warszawą. Na wspólnym odcinku od Podkowy Leśnej do Warszawy w godzinach szczytu zamiast czterech pojedzie pięć pociągów w danym kierunku ruchu – poinformowała Warszawska Kolej Dojazdowa.

Od stycznia więcej pociągów WKD (autor: Warszawska Kolej Dojazdowa/FB)

Warszawska Kolej Dojazdowa poinformowała że w środę 1 stycznia zostaje wprowadzony nowy rozkład jazdy pociągów na linii WKD. Będzie on obowiązywał przez pół roku, do 30 czerwca 2025 r.

WKD przekazała, że możliwe jest wydłużenie lub skrócenie tego okresu zależnie od warunków eksploatacyjno-technicznych, w tym możliwości podjęcia w 2025 r. prac związanych z modernizacją lub utrzymaniem elementów infrastruktury kolejowej zarządzanej przez przewoźnika. Średnia częstość pociągów wyniesie 12 minut.

Więcej połączeń WKD

Od stycznia 2025 roku w dni powszednie przybędzie połączeń pomiędzy Grodziskiem Mazowieckim i Warszawą.

Na wspólnym odcinku od Podkowy Leśnej do Warszawy w godzinach szczytu zamiast dotychczasowych czterech pojedzie pięć pociągów w danym kierunku ruchu, które zapewnią średnią częstotliwość co 12 minut. Do Grodziska Mazowieckiego pociągi pojadą co 12-24 minuty.

W soboty, niedziele i święta organizacja ruchu obowiązująca już od grudnia 2024 roku pozostanie bez zmian.

