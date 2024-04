Nowa stacja, windy i naziemne tory. Zmiany na WKD Raków w Warszawie Przemysław Paczkowski 17.04.2024 07:16 We Włochach powstanie nowa stacja Warszawskiej Kolei Dojazdowej. Jej robocza nazwa to „Wschodu Słońca”. Ma się znajdować między stacją Raków a Alejami Jerozolimskimi. Zmiany pojawią się też bezpośrednio na stacji WKD Warszawa Raków. Powstaną tam windy i przejście naziemne przez tory.

5 Stacja WKD Raków (autor: RDC)

Powstanie nowa stacja Warszawskiej Kolei Dojazdowej we Włochach. Ma zostać wybudowana pomiędzy stacją Raków a Alejami Jerozolimskimi.

Jak informuje stołeczny ratusz, miasto jest już po pierwszych rozmowach z zarządem WKD. Robocza nazwa stacji to „Wschodu Słońca” tuż przy biegnącej obok ulicy o tej samej nazwie.

Radny dzielnicy Włochy Michał Hausman podkreśla, że to atrakcyjna zmiana dla mieszkańców.

— Dodatkowa stacja, także budowa nowego przystanku między Warszawą Raków a Warszawą Aleje Jerozolimskie jest doskonałą alternatywą dla mieszkańców w stosunku do innych środków komunikacji miejskiej — mówi Hausman.

Na 3 kwartał 2024 roku planowane jest ogłoszenie przetargu na opracowanie projektu nowej stacji WKD Raków. Stacji trzeba się spodziewać najwcześniej w 2027 roku.

Oprócz budowy nowego przystanka zmiany mają dotknąć stacji Raków.

Zmiany na stacji WKD Raków

Przystanek na stacji WKD Raków w Warszawie nie jest przystosowany do osób starszych i z niepełnosprawnościami. Brakuje też przejścia naziemnego przez tory oraz wind. O zmiany apeluje od dawna radny dzielnicy Michał Hausman.

— Zmiany przy stacji WKD Raków są przede wszystkim niezbędne, aby zapewnić bezpieczne przekraczanie torów kolejowych przez pieszych i rowerzystów oraz poprawić warunki przesiadania się między przystankami WKD a przystankami autobusowymi umieszczonymi na wiadukcie. Należy również zwiększyć dostępność przystanku dla osób z niepełnosprawnościami — zaznacza Hausman.

Rozmowy z zarządem WKD

Pełnomocnik prezydenta Warszawy ds. rozwoju infrastruktury kolejowej Marek Chmurski informuje, że odbyły się już pierwsze rozmowy z zarządem WKD.

— Myślę, że niebawem będziemy przechodzić do szczegółu. Zostały wymienione pisma dotyczące intencji współpracy. Windy to jeden ze składników tego projektu, bo winy realizowałaby wtedy strona miejska. Kwestią tego, gdzie te windy będą, w jaki sposób będą i ile ich będzie to zależało wprost od tego, czy będzie to przejście na poziomie terenu — wyjaśnia Chmurski.

Obie inwestycje mają zostać sfinansowane z funduszy unijnych na lata 2021-2027.

Źródło: RDC Autor: Przemysław Paczkowski/DJ