Setki dziur w warszawskich drogach. Drogowcy wciąż naprawiają ulice po zimie RDC 16.04.2024 20:49 Zarząd Dróg Miejskich korzysta z pogody i łata dziury w drogach. Tych po zimie jest wiele, choć nawał zgłoszeń już za drogowcami. Rekordowym miesiącem był luty. - Można się spodziewać, że w kwietniu będzie ich znacząco mniej - mówi rzecznik Zarządu Dróg Miejskich Jakub Dybalski.

Drogowcy łatają dziury (autor: ZDM)

Zima oraz gwałtowne zmiany temperatur sprawiły, że na warszawskich drogach pojawiły się spękania i ubytki w nawierzchni. Rekordowym miesiącem pod względem liczby zgłoszeń był luty.

– W lutym do naszego Pogotowia Drogowego wpłynęło 1499 zgłoszeń dotyczących uszkodzonej nawierzchni, czyli nieco więcej niż w styczniu. W marcu tych zgłoszeń było już tylko 675. Można więc podejrzewać, że w kwietniu będzie ich znacząco mniej. Niezmiennie przypominam, że najłatwiej i najskuteczniej zgłosić taką sytuację za pośrednictwem 19 115 – mówi rzecznik Zarządu Dróg Miejskich Jakub Dybalski.

Sposoby łatania dziur

Pogotowie Drogowe to specjalny zespół Zarządu Dróg Miejskich do szybkich interwencji przez całą dobę, siedem dni w tygodniu. Kolejność interwencji zależy od skali awarii. Priorytet mają te, które bezpośrednio zagrażają bezpieczeństwu – są one usuwane w ciągu 24 godzin od zgłoszenia. Pozostałe, w zależności od kategorii drogi, w ciągu 3, 6 i 9 dni.

– Taką dziurę najpierw się zabezpiecza, potem suszy i oczyszcza, wypełnia specjalną masą bitumiczną, którą mechanicznie się rozprowadza i dogęszcza. Tak wypełniony ubytek czeka do wiosny, kiedy taką dziurę wypełnia się madą na gorąco. To jest już drugi sposób, Cały fragment jedni z dziurą jest wycinany, powstały prostokąt jest czyszczony, skrapiane emulsją, która wiąże warstwę starego i nowego asfaltu, potem jest wypełniany gorącą masą mineralno-asfaltową i masą uszczelniającą – tłumaczy rzecznik ZDM.

Uszkodzoną nawierzchnie jezdni można zgłaszać także za pośrednictwem specjalnej aplikacji 19 115.

Czytaj też: Dziury, kałuże i przytarte podwozia. Mieszkańcy Grochowa apelują o remont ul. Zana