„Zbliżamy się do finału”. A2 na odcinku Groszki-Siedlce Zachód otwarta wcześniej?

Niewykluczone, że wcześniej niż planowano, zostanie otwarty środkowy odcinek A2. — Zbliżamy się do finału — mówi rzeczniczka mazowieckiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Małgorzata Tarnowska i podkreśla, że wykonawca przygotowuje już materiały do złożenia wniosku o pozwolenie na użytkowanie. Chodzi o 16-kilometrową trasę z Groszków do węzła Siedlce Zachód. To jedyny brakujący fragment, by połączyć Siedlce z Warszawą.