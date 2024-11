Będzie ciszej przy Południowej Obwodnicy Warszawy. Mieszkańcy Wawra zabiegali o to od lat RDC 28.11.2024 20:11 Na wawerskim odcinku Południowej Obwodnicy Warszawy powstaną nowe ekrany dźwiękochłonne, a te istniejące zostaną podwyższone. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała kontrakt na projekt i wykonanie prac. O budowę nowych ekranów od kilku lat zabiegali mieszkańcy dzielnic Warszawy, przez które przebiega obwodnica. Ekrany pojawią się za niecałe dwa lata.

Będą dodatkowe ekrany akustyczne w ciągu Południowej Obwodnicy Warszawy (autor: GOV/GDDKIA)

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała 28 listopada 2024 r. umowę na projekt i budowę dodatkowych ekranów akustycznych w ciągu Południowej Obwodnicy Warszawy (POW).

Wykonana przez GDDKiA analiza wskazała lokalizacje, w których konieczne jest wykonanie lepszej niż w pierwotnym projekcie ochrony akustycznej, m.in. pomiędzy węzłami Warszawa Wilanów a rejonem ul. Cygańskiej w Wawrze.

— Mam dzisiaj dobrą wiadomość dla mieszkańców południowych dzielnic stolicy. Podpisaliśmy właśnie umowę dotyczącą zaprojektowania i budowy dodatkowych ekranów akustycznych oraz podwyższenie już istniejących ekranów w ciągu Południowej Obwodnicy Warszawy. Nowe ekrany powstaną na terenie dzielnicy Wawer w obrębie węzła Wał Miedzeszyński od ul. Celulozy, węzła Patriotów, ul. Mozaikowej oraz ul. Cygańskiej. Wysokość już istniejących ekranów zostanie ponadto w tym rejonie podniesiona. W trzecim kwartale 2026 r. planowane jest zakończenie tych prac. Wówczas podniesie się wreszcie komfort życia mieszkańców, którzy zabiegali o te inwestycje od lat — powiedział minister infrastruktury Dariusz Klimczak.

Wykonawcą zadania o wartości 12,3 mln zł jest firma MR-CAT. Umowa zostanie zrealizowana w ciągu 20 miesięcy od daty zawarcia kontraktu. Na opracowanie projektu oraz uzyskanie wymaganych zezwoleń i decyzji wykonawca będzie miał 10 miesięcy, a kolejne 10 miesięcy to czas na realizację robót w terenie (z uwzględnieniem okresów zimowych) oraz uzyskanie niezbędnych decyzji pozwalających na użytkowanie.

GDDKiA ogłosiła ponadto przetarg na zaprojektowanie i wybudowanie dodatkowych ekranów akustycznych dla kolejnych lokalizacji w ciągu POW - na zachód od Wisły: w okolicy ul. Sytej, od ul. Sytej do ul. Bruzdowej, od ul. Przyczółkowej do ul. Ruczaj, w okolicy ulicy Marcepanowej, a także w Zagórzu.

Odcinkowy pomiar prędkości na POW

Południowa Obwodnica Warszawy jest trasą chętnie uczęszczaną przez kierowców, o czym świadczy duże średnie dobowe natężenie ruchu, wynoszące około 90 tys. pojazdów na dobę.

Niektórzy kierowcy nie przestrzegają dozwolonego limitu prędkości do 100 km/h, który obowiązuje pomiędzy węzłami Warszawa Wilanów i Wał Miedzeszyński. Powoduje to zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a także zwiększenie poziomu hałasu.

W 2025 r. jest planowane wprowadzenie odcinkowego pomiaru prędkości na tym fragmencie POW. Z dotychczasowych obserwacji wynika, że jest to najskuteczniejszy sposób do egzekwowania obowiązującego ograniczenia prędkości. Potwierdzeniem tego jest tunel drogowy w ciągu S2 pod Ursynowem, w którym od oddania do ruchu nie doszło to poważnych zdarzeń.

