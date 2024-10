Szansa na mniejsze korki w Wesołej. Są chętni na budowę tunelu pod torami Przemysław Paczkowski 06.10.2024 09:16 Siedmiu wykonawców jest chętnych, by zbudować tunel pod torami w warszawskiej Wesołej. Bezkolizyjny przejazd zmniejszyłby korki w tej części dzielnicy. Obecnie w godzinach szczytu dochodzi do paraliżu komunikacyjnego. — Trzeba tutaj odstać swoje. Bardzo często jeżdżą pociągi — usłyszał od kierowców nasz reporter.

W Wesołej powstanie tunel pod torami? (autor: PKP PLK/zdjęcie ilustracyjne)

Jest szansa na mniejsze korki w warszawskiej Wesołej. Obecnie w godzinach szczytu dochodzi do paraliżu komunikacyjnego, ale ma to się zmienić.

Siedmiu wykonawców jest chętnych, by zbudować tunel pod torami. Bezkolizyjny przejazd zmniejszy korki w tej części dzielnicy. Firmy zaproponowały cenę od 90 do prawie 150 mln złotych.

Zastępca rzecznika m. st. Warszawy Marzena Gawkowska przekazała, że po podpisaniu umowy wybrany wykonawca na budowę będzie miał 28 miesięcy.

— Znajdzie się tu jedna jezdnia z dwoma pasami ruchu, jednostronny chodnik oraz ścieżka rowerowa. Oprócz tego zaplanowano m.in. budowę trzech rond — powiedziała Gawkowska.

„Trzeba tutaj odstać swoje”

To ważna inwestycja dla mieszkańców Wesołej. W godzinach szczytu szlaban na przejeździe kolejowym zamyka się bowiem co kilka minut, a to sprawia, że tworzą się gigantyczne korki.

O utrudnieniach na przejeździe kolejowym z kierowcami rozmawiał nasz reporter.

— Trzeba tutaj odstać swoje. Bardzo często jeżdżą pociągi — usłyszał.

To już kolejna taka inwestycja w tej części stolicy. Trwają już prace nad budową dwóch tunelów pod torami w Rembertowie – w ciągu ulicy Chełmżyńskiej i Marsa.

Czytaj też: Pracownicy szpitala na Barskiej bronią urazówki. Chodzi o restrukturyzację