Z Siedlec do Mińska Mazowieckiego. Autostrada A2 na odcinku Kałuszyn — Groszki już otwarta Olga Kwaśniewska 29.08.2024 10:06 Kolejny odcinek autostrady A2 między Mińskiem Mazowieckim a Siedlcami otwarty. Chodzi o trasę Kałuszyn — Groszki. - To wielki dzień dla tego regionu - mówił mówił sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Stanisław Bukowiec.

8 Z Siedlec do Mińska Mazowieckiego. Autostrada A2 na odcinku Kałuszyn — Groszki już otwarta (autor: RDC)

Kolejny odcinek autostrady A2 między Mińskiem Mazowieckim a Siedlcami został dziś otwarty. Kierowcy jadą nowym fragmentem autostrady na fragmencie Kałuszyn — Groszki.

To 8 km, z dwoma pasami ruchu w każdą stronę i rezerwą pod budowę trzeciego pasa, a dodatkowo 4 km tras dojazdowych.

- Dzięki temu odkorkuje się Kałuszyn i będzie bardziej bezpiecznie - mówił sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Stanisław Bukowiec. - To wielki dzień dla tego regionu, to wielki dzień dla mieszkańców Kałuszyna, to wielki dzień dla tych wszystkich, którzy korzystają z autostrady A2 - wskazał.

Dyrektor GDDKiA w Warszawie Jarosław Wąsowski powiedział też o stanie budowy całej nitki z Kałuszyna do Siedlec.

- Początek sierpnia - oddaliśmy do eksploatacji odcinek autostrady A2 w obrębie Siedlec, od węzła Siedlce Zachód do Siedlce Południe. Wszyscy wiemy, że odcinek środkowy jest już bardzo zaawansowany. Chcielibyśmy, aby najpóźniej, wiosną przyszłego roku, te dwa odcinki spiąć, tak żeby te 37 km autostrady było w pełni funkcjonalne - mówił.

Budowa autostrady A2 między Mińskiem Mazowieckim a Siedlcami została podzielona na trzy części. To łącznie 37 kilometrów. Dzisiaj oddawany jest odcinek Kałuszyn – Groszki, a od prawie miesiąca kierowcy jeżdżą już fragmentem Siedlce Zachód – Siedlce Południe.

W pierwszej połowie przyszłego roku do użytku oddany będzie odcinek Groszki – Siedlce Zachód. W tej chwili jego budowa jest zaawansowana w 70 procentach. Koszt budowy A2 między Mińskiem a Siedlcami to 1,8 mld

Czytaj też: Ponad 240 inwestycji ze wsparciem sejmiku Mazowsza. O jakie projekty chodzi?

Źródło: RDC Autor: Olga Kwaśniewska/PL