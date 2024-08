Ponad 240 inwestycji ze wsparciem sejmiku Mazowsza. O jakie projekty chodzi? Izabela Stańczak 28.08.2024 20:29 Ponad 240 inwestycji za ponad pół miliarda złotych — tyle radni województwa mazowieckiego przeznaczyli na wsparcie w ramach programu „Mazowsze dla równomiernego rozwoju”. W Polskim Radiu RDC sprawdziliśmy, jakie pomysły w regionie mogą liczyć na wsparcie.

Ponad 240 ważnych inwestycji ze wsparciem sejmiku Mazowsza (autor: Sejmik Województwa Mazowieckiego)

Aż 242 lokalne inwestycje otrzymają wsparcie samorządu województwa mazowieckiego. To ponad 542 mln zł, które trafią do gmin, miast i powiatów z całego Mazowsza przez trzy lata, do 2026 roku.

— Samorządy gminne i powiatowe złożyły dużo wniosków w zakresie rozbudowy i modernizacji dróg gminnych i powiatowych, czyli tutaj ta infrastruktura drogowa i to bezpieczeństwo dla samorządów jest niezwykle ważne i potrzebne. To wiąże się także z budowaniem ścieżek pieszo-rowerowych, też z modernizacją, odwodnieniem tych ulic, ale także mamy takie inwestycje jak rozbudowy szkół, rozbudowy i budowy hali sportowych, ale także inwestycje w szpitale, budowy przedszkoli czy budowy inwestycji związanych z biblioteką. Sam program cieszy się bardzo dużą popularnością, ale też sama dostępność do tego programu jest dla samorządów gminnych i powiatowych bardzo dobra, dlatego że nie wymaga też złożonego wniosku i też kwota dofinansowania, tutaj zarówno 60% tej inwestycji bądź 4 miliony, jest tą kwotą, która pozwala na dokonywanie i realizację tych najdroższych inwestycji — mówi Anna Brzezińska członkini zarządu województwa.

Wśród inwestycji, które otrzymają wsparcie, 93 dotyczą modernizacji dróg gminnych i powiatowych, 100 dotyczy m.in. infrastruktury sportowej, społecznej, kulturalnej czy kanalizacyjno-wodociągowej, jest także 40 projektów edukacyjnych oraz 9 projektów dotyczących ochrony zdrowia.

Inwestycje w Warszawie

W Warszawie będą 22 ważne inwestycje ze wsparciem sejmiku Mazowsza. Blisko 65 milionów złotych przekazano między innymi na modernizację Szpitala Bielańskiego, Teatru Lalek Guliwer oraz Zieleńca Wielkopolskiego w Dzielnicy Ochota. Środki zostaną przeznaczone także na rewitalizację zabytkowych budynków przy ul. Markowskiej na Pradze czy modernizację dróg na Woli.

— Dla mnie najważniejsze z tego wszystkiego, to ponad 20 projektów z Warszawy, w tym modernizacja dróg na terenie Zielonego Ursynowa, budowa miejsca aktywności lokalnej przy ulicy Karczunkowskiej oraz modernizacja Zieleńca w dzielnicy Ochota — wymienia Katarzyna Bornowska, przewodnicząca Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Na jeden z dofinansowanych projektów zwraca uwagę radna województwa Anna Majchrzak. Dzięki modernizacji poprawi się stan boiska wielofunkcyjnego przy ul. Ostródzkiej 175.

— Akurat my otrzymaliśmy środki, jako dzielnica Białołęka, na modernizację boiska wielofunkcyjnego przy ulicy Ostródzkiej. Jest to świetna okazja do tego, że zmodernizujemy i zmienimy infrastrukturę sportową, która służy naszej dzielnicy i mieszkańcom nie tylko pod względem zajęć wychowania fizycznego, ale przede wszystkim do takiego spokojnego, lokalnego spędzania wolnego czasu na sportowo. Dla ogółu społeczeństwa, dla wszystkich jest to bardzo duża korzyść, żeby żyło się lepiej, żeby było łatwiej i żebyśmy mieli możliwość korzystania z tego, co wymaga już poprawy — podkreśla Anna Majchrzak, radna Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

11 inwestycji ze wsparciem w regionie Płockim

Region płocki otrzymał wsparcie dla 11 inwestycji. To m.in. budowa parku na osiedlu Międzytorze w Płocku, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gostyninie, a także rewitalizacja terenów przyległych do dworca PKP w tym wieży ciśnień wraz z budową strażnicy

— Mamy zabytkową wieżę ciśnień, która jest pustostanem, bo szpeci, ukrywajmy, ten rejon miasta. Więc postanowiliśmy przygotować nową aranżację tego otoczenia, w której skład wchodzi rewitalizacja wieży ciśnień, uruchomienie tam tarasu widokowego lub małej galerii, na której będziemy mogli przedstawiać pracę sierpeckich artystów. Ale co najważniejsze, będziemy też mogli obok zrewitalizować ten teren, budując nową strażnicę OSP, w której miejsce można znaleźć Miejska Młodzieżowa Orkiestra Dęta, dla której tak naprawdę ten obiekt planujemy wybudować — mówi Jarosław Perzyński, burmistrz Sierpca.

Na ich realizację inwestycji region płocki otrzyma w sumie prawie 34 mln zł.

Jakie inwestycje na Mazowszu?

Region ciechanowski otrzymał wsparcie dla 29 projektów. Wśród nich są budowa zielonego targu w Ciechanowie, żłobka gminnego w Sońsku, ekspozycji parowozu PX48 w Pułtusku, rewitalizacja centrum miejscowości Załuski.

Z dotacji Urzędu Marszałkowskiego skorzysta też gmina Bielany w powiecie sokołowskim. Dzięki 4 mln przekazanym przez samorząd, w ciągu miesiąca, będzie mogła ruszyć budowa przedszkola w Bielanach.

— Wcześniej na inwestycję dostaliśmy 8 mln z Polskiego Ładu, ale brakowało nam tych 4 milionów — mówi wójt Zbigniew Woźniak — Teraz podpiszemy umowę z wykonawcą, bo mamy już wypełnionego, więc myślę, że od października rozpoczną się prace ziemne. To będzie połączone z budynkiem szkoły, będzie to połączone korytarzem, to będzie jeden zespół oświatowy. Przedszkole, żłobek i szkoła podstawowa. Będzie „dokooptowany” dodatkowy budynek, nowo budowany. To jest dla gminy Bielany, jedna z ważniejszych inwestycji. No rewelacja. A dlatego przedszkole, a nie jakieś tam inwestycje w postaci kolejnych dróg, bo dzieci, przedszkole, szkoła to przyszłość. Jak będzie szkoła i plus infrastruktura i dzieci, no to gmina będzie miała większe możliwości rozwoju ludzi — dodaje wójt.

Jeden z największych beneficjentów

Jednym z największych beneficjentów został region radomski. To w sumie 98,5 mln zł na 53 inwestycje, wśród których jest budowa mostu w gminie Kozienice oraz budowa parku sportowo-rekreacyjnego w gminie Grabów nad Pilicą.

— Prawie 100 milionów złotych trafia bezpośrednio na ziemię radomską. To jest bardzo dobry wynik. Powiedziałbym, że „plasujemy się w czubie”, jeżeli chodzi o kwestię dofinansowania jako subregiony i to mnie bardzo cieszy. To jest w podziale na inwestycje dotyczące choćby środowiska, więc oczyszczalnie ścieków w przypadku np. Zwolenia, 4 miliony na oczyszczalnie ścieków, która wymagała już modernizacji. Bardzo dużo dróg, obiektów sportowych, również obiektów użyteczności publicznej, takich jak świetlice wiejskie czy strażnice ochotniczych straży pożarnych. Oczywiście wnioskodawcą jest zawsze każda gmina czy powiat i to do nich należy tak naprawdę wybór tej inwestycji, która w ich mniemaniu jest ważna dla społeczności lokalnej — mówi Rafał Rajkowski wicemarszałek Mazowsza.

Władze Mazowsza deklarują, że jeśli w kasie pojawią się wolne środki, kolejne inwestycje z Mazowsza otrzymają finansowe wsparcie. Wnioski, które nadal oczekują na wsparcie, stanowią ponad 700 mln zł.

