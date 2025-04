Debiut Mazowsza na giełdzie. Samorząd wyemitował obligacje o wartości 400 mln zł Przemysław Paczkowski 16.04.2025 16:28 Mazowsze debiutuje na giełdzie. Region wyemitował obligacje o wartości 400 mln złotych. Pozyskane środki mają pomóc we współfinansowaniu najważniejszych inwestycji samorządu.

Debiut Mazowsza na giełdzie. Wyemitowało obligacje o wartości 400 mln zł (autor: Michał Słaby/mazovia.pl)

Województwo mazowieckie za sprawą emisji obligacji o wartości 400 mln zł zadebiutowało w środę na rynku Catalyst. Marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik zaznaczył, że środki z obligacji to istotne źródło współfinansowania najważniejszych inwestycji.

- Przeznaczymy na inwestycje w drogi, w nasze szpitale, w instytucje kultury, instytucje edukacyjne. To jest jedna z form pozyskania pieniędzy na dalszy rozwój - powiedział marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.

Adam Struzik podkreślił, że środowy debiut to potwierdzenie, że Mazowsze jest wiarygodnym partnerem finansowym.

- Przeszło 3 mld zł, czyli ok. 40 proc. budżetu województwa przeznaczyliśmy w tym roku na inwestycje. (...) Środki pozyskane z emisji obligacji to istotne źródło współfinansowania najważniejszych inwestycji - powiedział. Uczestnicy wydarzenia dodali, że Mazowsze to jeden z najdynamiczniej rozwijających się regionów w kraju - wytwarza blisko 24 proc. PKB Polski.

W ramach emisji uplasowano cztery serie obligacji na okaziciela o łącznej wartości 400 mln zł. Obligacje mają zmienne oprocentowanie, ustalane jako WIBOR 6M powiększony o marżę. Termin wykupu przypada w latach 2025-2028. Organizatorami i agentami emisji są PKO Bank Polski oraz Bank Gospodarstwa Krajowego.

- Mazowsze to region o wyjątkowym znaczeniu - zarówno gospodarczo, jak i społecznie. Włączenie województwa do grona emitentów notowanych na Catalyst podkreśla rosnącą rolę rynku kapitałowego jako narzędzia finansowania ambitnych, odpowiedzialnych projektów rozwojowych - stwierdził prezes GPW Tomasz Bardziłowski.

W przekazanej informacji prasowej organizatorzy wydarzenia podkreślili, że "województwo mazowieckie od lat zajmuje pozycję lidera pod względem potencjału gospodarczego wśród polskich regionów". Wskazali, że Europejski Komitet Regionów przyznał na 2025 r. Mazowszu tytuł Europejskiego Regionu Przedsiębiorczości. Z kolei w rankingu „European Cities and Regions of the Future" przygotowanym przez magazyn Financial Times, województwo mazowieckie znalazło się w pierwszej dziesiątce największych europejskich regionów w kategoriach: kapitał ludzki i styl życia, efektywność kosztowa i przyjazność dla biznesu.

