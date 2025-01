Ruszył Budżet Obywatelski Mazowsza. Jak zgłosić projekt? [SPRAWDŹ] RDC 31.01.2025 20:44 Rozpoczął się nabór projektów do Budżetu Obywatelskiego Mazowsza. W puli jest aż 30 mln zł. — Czekamy na pomysły, dzięki którym wspólnie zmienimy nasz region — mówi marszałek Adam Struzik. Na zgłoszenia i zebranie podpisów jest czas do 2 marca.

Wystartowała kolejna edycja Budżetu Obywatelskiego Mazowsza. (autor: Podhorodecki Igor/Budżet Obywatelski Mazowsza/FB)

Można już składać projekty w Budżecie Obywatelskim Mazowsza. Na tegoroczną edycję przeznaczono w sumie 30 mln zł.

— W tym roku na pomysły mieszkańców przeznaczyliśmy w sumie 30 mln zł. Czekamy na pomysły, dzięki którym wspólnie zmienimy nasz region — mówi marszałek Adam Struzik.

W Budżecie Obywatelskim Mazowsza projekty mogą zgłaszać wszyscy mieszkańcy województwa bez względu na wiek. W imieniu osób małoletnich projekty składają ich rodzice lub opiekunowie prawni.

— Można uzyskać 1,2 mln zł na inwestycyjne przedsięwzięcia i 240 tys. na miękkie wsparcie — mówi wicemarszałek Mazowsza Anna Brzezińska.

Każdy może zgłosić i poprzeć dowolną liczbę projektów. Wystarczy zdobyć poparcie 50 mieszkańców województwa.

Projekty muszą być ogólnodostępne dla mieszkańców Mazowsza, zgodne z zakresem zadań województwa, możliwe do zrealizowania w ciągu jednego roku budżetowego, a także zrealizowane na nieruchomości, do której województwo ma tytuł prawny – jeżeli jest to projekt inwestycyjny.

Jak zgłosić projekt?

Projekt można zgłosić przez stronę bom.mazovia.pl. Drugą opcją jest formularz papierowy, który należy przesłać pocztą lub złożyć osobiście w siedzibie urzędu marszałkowskiego w Warszawie, lub w jednej z delegatur w: Radomiu, Siedlcach, Płocku, Ciechanowie, Ostrołęce, Piasecznie, Żyrardowie lub Wołominie.

Projekt oraz lista poparcia muszą być złożone na poprawnych formularzach, które można pobrać ze strony bom.mazovia.pl.

Mieszkańcy Mazowsza mogą zgłaszać projekty do 2 marca. Wyniki ocen projektów zostaną przedstawione do 18 czerwca.

Głosowanie będzie trwać od 25 lipca do 7 września. Projekty wybrane do realizacji mieszkańcy poznają do 19 września 2025 r.

