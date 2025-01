Ratownicy medyczni dostaną kamizelki nożoodporne. Rząd odpowiada na apel o poprawę bezpieczeństwa RDC 31.01.2025 12:27 Jest decyzja o zakupie kamizelek nożoodpornych dla członków zespołów ratownictwa medycznego - poinformował rzecznik Ministerstwa Zdrowia. Dziś odbyło się drugie spotkanie ratowników medycznych z rządem. Celem było wypracowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo.

Ratownictwo medyczne (autor: Podlaska Policja)

W piątek w Ministerstwie zdrowia odbyło się drugie, robocze spotkanie zespołu z udziałem przedstawicieli ratowników medycznych, wiceministra zdrowia Marka Kosa, przedstawicieli MSWiA, policji i ministerstwa sprawiedliwości.

Rzecznik MZ powiedział, że podjęto decyzję o zakupie kamizelek nożoodpornych dla członków zespołów ratownictwa medycznego, organizacji dla nich szkoleń z samoobrony prowadzonych przez policję, zagwarantowaniu wsparcia psychologicznego dla członków zespołów ratownictwa medycznego i przeprowadzeniu społecznej kampanii edukacyjnej promującej szacunek dla ratowników medycznych.

"Jest to realizacja czterech postulatów zgłaszanych przez ratowników. Kolejne spotkanie zaplanowano na przyszły tydzień" - powiedział Gołąb.

Ratownicy medyczni zaapelowali do rządu o zmiany, które zapewnią im większe bezpieczeństwo po tym, jak w ubiegłym tygodniu zginął 64-letni ratownik medyczny ugodzony nożem podczas interwencji. Dziś ku pamięci zmarłego ratownika oraz by wyrazić sprzeciw wobec agresji przejdzie ulicami Siedlec marsz.

Konieczna poprawa bezpieczeństwa

Konieczność poprawy bezpieczeństwa komentowała na naszej antenie Wioleta Tomczak, wiceprzewodnicząca Komisji Zdrowia z Polski 2050. Jak powiedziała, jeśli szybko nie zostaną wypracowane rozwiązania, problem może stać się jeszcze poważniejszy.

- Jeżeli personel medyczny będzie czuł się zagrożony w wykonywaniu właśnie swojej pracy, to tak naprawdę w pewnym momencie z powodu między innymi wypalenia zawodowego i braku poczuciu bezpieczeństwa, po prostu zrezygnuje z tej pracy i nie będzie miał kto nam pomagać - mówiła posłanka.



Ważnym postulatem ratowników medycznych jest też kwestia zwiększenia kar za napaść na ratownika.

Wioleta Tomczak zwróciła też uwagę na kwestię niepotrzebnych interwencji zespołu karetek pogotowia.

- Aż 40 procent wyjazdów ratowników medycznych jest nieuzasadniona, co powoduje u nich też frustrację, wypalenie zawodowe i też brak możliwości regeneracji, bo jeżeli oni non stop muszą wyjeżdżać do tego typu przypadków, to nawet nie mają takiej higienicznej przerwy, żeby mogli odpocząć - tłumaczyła.



Ministra zdrowia Izabela Leszczyna powiedziała w środę, że nie wyklucza możliwości wyposażenia ratowników medycznych w kamery nasobne - takie same, jakie mają policjanci. Podkreśliła jednak, że rejestrowanie pracy medyków może być problematyczne.

