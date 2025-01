Dwa pożary jednej nocy w Warszawie. W jednym z nich zginęła kobieta

Tragiczny pożar w warszawskim Śródmieściu. Nie żyje starsza kobieta. Ogień pojawił się w środku nocy w jednym z mieszkań przy ulicy Hożej 25. To nie jedyny pożar, do jakiego doszło dziś w nocy. Paliło się też w bloku przy Majdańskiej 6. W jego wyniku jedna osoba trafiła do szpitala.