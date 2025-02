Rowerzyści doczekają się zmian wzdłuż Trasy Łazienkowskiej Adam Abramiuk 21.02.2025 21:18 Sprawniej będzie można dojechać na przykład na stadion Legii czy do Hali Torwar, ułatwiony zostanie też dostęp do trasy wzdłuż Wisłostrady. Droga rowerowa na Trasie Łazienkowskiej zostanie domknięta – zapowiadają drogowcy.

Droga rowerowa wzdłuż Trasy Łazienkowskiej zostanie domknięta (autor: ZDM)

Będą zmiany dla rowerzystów przy Trasie Łazienkowskiej. Obecnie droga rowerowa wzdłuż TŁ z jednej strony kończy się na placu Na Rozdrożu, a z drugiej przy Porcie Czerniakowskim. To powoduje, że trzeba nadrabiać dużo drogi i schodzić z pojazdu m.in. na Wisłostradzie.

– Na tym etapie plan zakłada wykonanie przejazdów rowerowych na skrzyżowaniu Łazienkowska – Czerniakowska – Solec wraz z łącznikami do jezdni ulicy Łazienkowskiej – wyjaśnia Maciej Dziubiński z Zarządu Dróg Miejskich.

Po zmianach na rowerze będzie można sprawniej dojechać na przykład na stadion Legii Warszawa czy do Hali Torwar.

– Rowerzyści mają zyskać również trasę pod łącznicami węzła drogowego przy Torwarze oraz łącznik wzdłuż hali widowiskowej, parkingu i pętli autobusowej. Plan zakłada też uzupełnienie brakującego połączenia między ul. Łazienkowską i południową pochylnią przy Rozbracie – mówi Dziubiński.

Środki na budowę brakującego odcinka zyskano dzięki zmianom w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Most Łazienkowski to – zaraz za Świętokrzyskim – most o drugim największym natężeniu ruchu rowerowego w Warszawie. Według pomiarów z 2023 r. codziennie przejeżdża przez niego (szacunkowo) 6 674 rowerzystów.

Wcześniejszy odcinek drogi rowerowej w Śródmieściu został zmodernizowany w ramach przebudowy Trasy Łazienkowskiej. Podobnie prace obejmują drogę na Saskiej Kępie.

Czytaj też: Tragiczny wypadek na Sokratesa. Jest ostateczny wyrok dla sprawcy